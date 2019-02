Polizei Duisburg

POL-DU: Röttgersbach: Beim Schnapsklauen erwischt

Duisburg (ots)

Ein junger Mann hat gestern Abend (25. Februar, 20:55 Uhr) in einem Supermarkt an der Ziegelhorststraße eine Flasche Schnaps gestohlen. Als der 23-Jährige ohne zu bezahlen den Markt verlassen wollte, sprachen ihn die Mitarbeiter an. Der Duisburger beschimpfte und beleidigte den 20-jährigen Kassierer ("Arschloch") und rannte davon. Drei Mitarbeiter (20, 27, 34 Jahre) verfolgten den Mann. Es kam zu einer Rangelei, bei der sich das Trio leicht verletzte. Die Zeugen konnten den jungen Dieb festhalten, bis die Polizisten vor Ort eintrafen. Sie nahmen ihn mit zur Wache und schrieben eine Anzeige wegen räuberischen Diebstahls. Ein Arzt nahm außerdem eine Blutprobe.

