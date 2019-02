Polizei Duisburg

POL-DU: Beeck: 49-Jährige vor der Bank ausgeraubt - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Ein Unbekannter hat heute Morgen (25. Februar) um 8:43 Uhr eine 49-jährige Frau an der Straße "Marktplatz" ausgeraubt. Der Täter griff die Frau von hinten an. Sie wehrte sich, worauf der zwischen 1,70 und 1,75 Meter große Mann ihr auf den Kopf schlug und dann Reizgas ins Gesicht sprühte. Er entriss der Frau eine Tasche und flüchtete zu Fuß in Richtung Karl-Albert-Straße. Rettungskräfte konnten die leicht verletzte Duisburgerin vor Ort medizinisch versorgen. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Der Täter soll etwa 20 Jahre alt sein. Er trug zur Tatzeit ein schwarzes Basecap, eine schwarze kurze Jacke und eine weiß-grau-schwarze Tarnhose. Wer die verdächtige Person beobachtet hat und Angaben machen kann, meldet sich bitte beim KK 13 unter der Rufnummer 0203 280-0.

