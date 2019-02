Polizei Duisburg

POL-DU: Ruhrort: Diebe fliehen ohne Beute - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

In einer Bankfiliale am Friedrichsplatz haben zwei Unbekannte in der Nacht zum Samstag (23. Februar, 2:11 Uhr) versucht, zwei Geldautomaten zu knacken. Zunächst hatte das Duo die Schiebetür aufgehebelt und dann versucht, die Automaten aufzubrechen. Aufmerksame Zeugen riefen die Polizei. Das Duo flüchtete ohne Beute. Einer der beiden hat hellbraune Haare und trug zur Tatzeit eine schwarze Jeans, eine schwarze Jacke und weiße Turnschuhe. Der andere hat braune Haare und war mit einer grauen Strickjacke, einer schwarzen Hose und braunen Turnschuhen bekleidet. Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können, melden sich bitte beim KK 14 unter 0203 280-0.

