POL-DU: Vierlinden: Erst Benzin gestohlen, dann Unfall gebaut

Duisburg (ots) - Zwei Männer (32, unbekannt) haben am Montagabend (12. November, 21:20 Uhr) an einer Tankstelle auf der Friedrich-Ebert-Straße im Overbruch Benzin getankt und sind, ohne zu bezahlen, in Richtung Walsum weggefahren. Dabei beobachtete sie ein Zeuge und folgte dem Ford. Das Kennzeichen konnte der 37-Jährige nicht ablesen, weil das Duo es abgeklebt hatte. An der Kreuzung zur Bahnhofstraße soll der Wagen über Rot gefahren sein und kollidierte mit einem 31-jährigen Autofahrer. Der Beifahrer des Ford flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Beide Fahrer verletzten sich bei dem Unfall. Die Feuerwehr samt Rettungssanitäter leistete erste Hilfe und brachte die Männer zur stationären Behandlung in Krankenhäuser. Beide Autos sind stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Den Ford stellten die Beamten sicher. Den 32 Jahre alten Täter erwartet jetzt Ermittlungsverfahren wegen des Tankbetrugs und des Unfalls. Zeugen, die den flüchtigen Beifahrer kennen oder gesehen haben, melden sich bitte beim Verkehrskommissariat 21 unter 0203 280-0.

