POL-DU: Wanheim-Angerhausen: Mann entblößt sich - Zeugen gesucht

Duisburg (ots) - Ein bislang unbekannter Mann hat sich gestern Abend (11. November) entblößt und Frauen in der Straße "Beim Knevelshof" auf Höhe eines Supermarktes belästigt. Gegen 17:20 Uhr fasste der etwa 1,70 Meter große Mann einer 17-Jährigen an den Po, wechselte dann die Straßenseite und ließ seine Hose runter. Gegen 21 Uhr kam es dort und auf der Ehinger Straße zu zwei ähnlich gelagerten Taten, für die nach jetzigem Kenntnisstand derselbe Mann infrage kommt. Zeugen hatten die Polizei gerufen. Der zwischen 25 und 30 Jahre Mann mit dunklen Haaren und dunkler Kleidung konnte entkommen. Das zuständige Kriminalkommissariat 12 bittet nun um Hinweise. Zeugen, die gestern zur Tatzeit eine verdächtige Person beobachtet haben und Angaben machen können, melden sich bitte beim KK 12 unter der Rufnummer 0203 280-0. In den kommenden Tagen wird die Polizei zudem in diesem Bereich verstärkt Streife fahren.

