POL-DU: Kaßlerfeld: Ladendieb schlägt zu - Festnahme

Duisburg (ots) - Als am Freitag (9. November) um 11 Uhr eine Mitarbeiterin eines Großmarktes auf der Max-Peters-Straße einen flüchtenden Ladendieb am Arm festgehalten hat, schlug er zu. Weitere Mitarbeiter konnten ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der 48-Jährige hatte zuvor während seines Einkaufsbummels Textilien und Kosmetikartikel im dreistelligen Euro-Bereich in seinem Rucksack verstaut. Als er an der Kasse nur eine Limonade bezahlte und in Richtung Ausgang ging, schlug die Diebstahlwarnanlage Alarm. Da der Wohnungslose bereits wegen zahlreicher gleichgelagerter Straftaten aufgefallen ist, nahmen ihn die Polizisten vorläufig fest und leiteten ein Verfahren wegen räuberischen Diebstahls ein. Ein Haftrichter ordnete die Untersuchungshaft an.

