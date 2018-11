POL-DU: Handtaschenräuber unterwegs - Zeugen gesucht

Duisburg (ots) - Auf der Friedrich-Ebert-Straße in Ruhrort hat am Sonntag (11. November) ein Mann einer Duisburgerin ihre Handtasche weggerissen. Die 73-Jährige lief um 20:00 Uhr auf der Friedrich-Ebert-Straße in Höhe des Kaufland-Supermarktes. Der Unbekannte näherte sich ihr von hinten, riss ihr die Tasche aus der Hand und rannte in Richtung Homberger Straße zu einer Bushaltestelle. Dort stieg er in einen Bus in Fahrtrichtung Homberg. Die Rentnerin stürzte bei der Tat, blieb aber unverletzt. Der Mann soll circa 1,90 Meter groß und dunkel gekleidet sein.

Eine unbekannte Person entriss einer Duisburgerin am Samstag (10. November) um 06:30 Uhr auf der Gitschiner Straße in Hochfeld eine Umhängetasche und flüchtete. Die 56-Jährige schloss gerade die Haustüre auf, als jemand ihr die Tasche von der Schulter riss. Sie verlor dabei das Gleichgewicht und stürzte ein paar Treppenstufen runter. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Der/Die Flüchtige hatte eine schlanke Statur, trug eine dunkle Hose und einen grünen Parka mit Fell an der Kapuze.

Zeugenhinweise nimmt in beiden Fällen das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203-280-0 entgegen.

Im Rahmen der landesweiten Kampagne "Augen auf und Tasche zu! Langfinger sind immer unterwegs." informieren die Experten aus dem Kommissariat Kriminalprävention/Opferschutz eine Woche lang über die Tricks der Taschendiebe. Wie man es Langfingern schwerer machen kann oder seine Wertsachen sicher verstaut, verraten die Kripo-Beamten am Dienstag, 13. November, an den Arkaden auf dem Hamborner Altmarkt jeweils von 9 bis 12:30 Uhr.

