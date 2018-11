POL-DU: Mündelheim: Pkw überschlagen - Fahrer unter Alkoholeinfluss

Duisburg (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag (11. November) befuhr ein 19-Jähriger gegen 02.00 Uhr mit seinem Ford den Hirtenweg in Richtung Krefelder Straße. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte seitlich mit einem Baum. Im Anschluss geriet der Pkw wieder auf die Fahrbahn und kam nach links von dieser ab, wobei er eine Böschung hinauf fuhr. Hierbei überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer erlitt Schnittwunden an den Händen und wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf insgesamt 14.000 EUR geschätzt. Da der 19-Jährige unter Alkoholeinfluss stand, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und sein Führerschein sichergestellt.

