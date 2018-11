POL-DU: Altstadt: Randalierer leistet Widerstand

Duisburg (ots) - Weil ein Hotelgast am Sonntag (11. November) in einem Hotel auf der Landfermannstraße randaliert hat, rückten um 1:15 Uhr zwei Streifenwagen aus. Der Mann (35) hatte sich in seinem Zimmer das Hormon Adrenalin gespritzt und sich danach aggressiv verhalten. Nachdem ein verständigter Arzt Lebensgefahr ausschloss, fing der Potsdamer an, die eingesetzten Beamten zu beleidigen und zu bedrohen. Platzverweise ignorierte er und näherte sich den Polizisten mit geballten Fäusten. Während die Beamten den Randalierer auf dem Gehweg liegend fesselten, trat er um sich. Zur Verhinderung weiterer Straftaten musste er den Rest der Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Gegen ihn wird wegen Widerstandes gegen Polizeivollzugsbeamte ermittelt. Die Beamten blieben unverletzt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell