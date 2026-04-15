Zollfahndungsamt Stuttgart

ZOLL-S: Zoll entdeckt illegale Marihuana-Plantage und nimmt zwei Tatverdächtige fest

Rund 700 Pflanzen (davon 400 Stecklinge)und 30 Kilogramm verkaufsfertiges Marihuana in einer Privatwohnung sichergestellt

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Stuttgart (ots)

-Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Zollfahndungsamts Stuttgart- Bereits Anfang April führte das Zollfahndungsamt Stuttgart im Auftrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn Durchsuchungsmaßnahmen bei einem 48-jährigen Kroaten und einem 44-jährigen Deutschen durch. Anlass hierfür waren Ermittlungen wegen Verdachts des verbotenen Handels mit Cannabis in nicht geringer Menge. Bei den jetzt durchgeführten Durchsuchungen wurde bei dem jüngeren Mann eine professionelle Aufzuchtanlage vorgefunden. Die darin vorgefundenen Marihuana-Pflanzen befanden sich in unterschiedlichen Wachstumsstadien. Ihre Größe lag zwischen 20 und 165 Zentimetern. In derselben Wohnung befanden sich außerdem 30 Kilogramm abgepacktes Marihuana sowie zirka 300 Gramm Haschisch und eine Kleinmenge Amphetamin. Zudem endeckten die Zöllner neben umfangreichem Verpackungsmaterial auch Luftdruckwaffen, Wurfsterne, Messer und eine Machete. Alle Gegenstände wurden sichergestellt. Hinsichtlich der Waffen werden Verstöße gegen das Waffengesetz geprüft. In der Wohnung des Kroaten wurde Bargeld in Höhe von 15.000 Euro, welches mutmaßlich aus dem Drogenverkauf stammt, vorgefunden und beschlagnahmt.

Beide Tatverdächtige wurden vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt, der hinsichtlich beider Personen Haftbefehl wegen gewerbsmäßigen Handels mit Cannabis in nicht geringer Menge und bewaffneten Handeltreibens mit Cannabis erließ und den Vollzug der Untersuchungshaft anordnete.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Zollfahndungsamts Stuttgart dauern an.

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