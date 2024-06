Zollfahndungsamt Stuttgart

ZOLL-S: Einladung zur Pressekonferenz der ZeOS NRW, des Zollkriminalamtes (ZKA), des Zollfahndungsamtes Stuttgart und des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg

Düsseldorf, Stuttgart (ots)

Großer Schlag gegen die Organisierte Betäubungsmittelkriminalität - Durchsuchungen in sieben Bundesländern - sieben Haftbefehle vollstreckt - Dutzende Tonnen Kokain im Wert von mehreren Milliarden Euro aus dem Verkehr gezogen

Die ZeOS NRW, das ZKA sowie die Gemeinsamen Ermittlungsgruppen Rauschgift Stuttgart und Karlsruhe laden zur gemeinsamen Pressekonferenz ein. Es wird über das Ermittlungsverfahren "OP Plexus" und die umfangreichen Ermittlungen und Maßnahmen im Zusammenhang mit der größten innerdeutschen Sicherstellung von Kokain informiert. Ferner werden erste Ergebnisse der umfangreichen Zugriffs- und Durchsuchungsmaßnahmen in Nordrhein-Westfalen, (Bonn, Köln, Leverkusen, Rhein-Sieg-Kreis und Wachtberg), Bayern (München), Berlin, Brandenburg (Landkreis Märkisch-Oderland), Hamburg, Hessen (Frankfurt am Main) sowie Niedersachsen (Landkreis Heidekreis) vorgestellt. An der Pressekonferenz werden voraussichtlich u. a. auch der Minister der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen, der Leiter des Zollkriminalamtes und der Leiter der Abteilung Organisierte Kriminalität des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg teilnehmen.

Zeit: Montag, 17.06.2024, 12:30 Uhr Ort: Staatsanwaltschaft Düsseldorf Raum B230 Fritz-Roeber-Straße 2 40213 Düsseldorf

Medienvertretende sind zum Pressetermin herzlich eingeladen. Es wird vor Ort Gelegenheit zu Filmaufnahmen, Pressefotos und zu Interviews geben.

Wichtige Hinweise:

Aufgrund der Sicherheitsvorkehrungen bei der Staatsanwaltschaft Düsseldorf bitten wir alle Berichterstattende, sich heute unmittelbar per E-Mail an pressestelle@sta-duesseldorf.nrw.de zu akkreditieren. Bitte halten Sie einen gültigen Presseausweis, Personalausweis oder Reisepass bereit.

Staatsanwaltschaft Düsseldorf - ZeOS NRW Pressestelle Staatsanwalt Sterzel 0211/6025-2527 oder pressestelle@sta-duesseldorf.nrw.de

