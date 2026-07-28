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PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Zwei Fahrzeuge angegangen +++ Fahrräder aus Tiefgarage gestohlen +++ Wohnungseinbruch in Kelkheim

Hofheim (ots)

1. Zwei Fahrzeuge angegangen,

Flörsheim am Main, Taunusstraße, Schulstraße, 24.07.2026 bis 27.07.2026

(dd) Zwischen Freitag und Montag machten sich Unbekannte in zwei Fällen an geparkten Fahrzeugen in Flörsheim am Main zu schaffen.

In der Taunusstraße in Wicker beschädigten die Täter zwischen Samstag, 15:00 Uhr, und Montag, 06:30 Uhr, die Hecktür eines abgestellten Transporters. Hierzu wurde im Bereich der Verriegelung ein Loch in die Tür geschnitten. Ob die Täter in das Fahrzeug gelangten, ist derzeit noch unklar.

Ein weiterer Fall ereignete sich zwischen Freitag und Montag an der Weilbachhalle in der Schulstraße. Dort machten sich Unbekannte an der Schiebetür eines Mercedes Sprinters zu schaffen und schnitten im Bereich des Schlosses ebenfalls ein Loch in die Tür. Die Schiebetür ließ sich dennoch nicht öffnen, sodass die Täter nicht in den Innenraum des Fahrzeugs gelangten.

In beiden Fällen flüchteten die Täter unerkannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizeistation Flörsheim unter der Telefonnummer 06145 / 5476-0 zu melden.

2. Fahrräder aus Tiefgarage gestohlen,

Bad Soden am Taunus, Am Carlusbaum, 27.07.2026, 20:45 Uhr bis 28.07.2026, 06:45 Uhr

(dd) Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag zwei Fahrräder aus einer Tiefgarage in Bad Soden gestohlen.

Zwischen Montagabend, 20:45 Uhr, und Dienstagmorgen, 06:45 Uhr, verschafften sich die Täter auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu einer Tiefgarage in der Straße "Am Carlusbaum". Dort entwendeten sie ein E-Bike samt Schloss. Aus einem weiteren Raum wurde zudem ebenfalls ein Fahrrad samt Schloss gestohlen. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Telefonnummer 06196 / 9695-0 entgegen.

3. Wohnungseinbruch in Kelkheim,

Kelkheim, Am Flachsland, 19.07.2026 bis 28.07.2026, 18:22 Uhr

(dd) Zwischen Sonntag, dem 19. Juli, und Montagabend, dem 28. Juli, brachen Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Flachsland" in Kelkheim ein. Die Täter gelangten über einen Balkon zur Wohnung und verschafften sich gewaltsam Zutritt. Im Inneren durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und flüchteten im Anschluss unerkannt. Aktuell ist nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen im Bereich "Am Flachsland" nimmt die Polizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

Kontaktdaten anzeigen

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1046/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

 
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