PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Auto beschädigt +++ Polizeibeamte beleidigt +++ Diebstahl aus Wohnung

Hofheim (ots)

1. Fahrzeug beschädigt,

Hattersheim am Main, Heddingheimer Straße, Samstag, 25.07.2026, 18:50 Uhr bis Samstag, 25.07.2026, 19:27 Uhr

(ds) In den frühen Samstagabendstunden wurde durch Unbekannte in der Zeit zwischen 18:50 Uhr und 19:27 Uhr ein Auto auf dem Parkplatz des Globus Marktes beschädigt. Auf der Fahrerseite des geparkten schwarzen Audi A5 konnte der Besitzer einen langen Kratzer feststellen. Der unbekannte Verursacher entfernte sich unerkannt. Hinweise nimmt die Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer 06192/2079-0 entgegen.

2. Polizeibeamte beleidigt,

Kelkheim (Taunus), Stadtmitte, Freitag, 24.07.2026, 19:15 Uhr und Freitag, 27.07.2026, 23:25 Uhr

(ds) Gleich zu zwei Beleidigungen gegenüber Polizeibeamten kam es am Freitagabend auf dem Marktplatz in der Stadtmitte Kelkheims. Im Rahmen einer Fußstreife über den Markplatz wurde ein Streifenteam der Polizeistation Kelkheim durch einen 38-jährige Mann in ehrverletzender Art beleidigt. Um 19:15 Uhr wurde die Streife erstmalig beleidigt. Die zweite Beleidigung stieß der selbe Mann um 23:25 Uhr einer anderen Streifenbesatzung gegenüber aus. Die Beleidigungen konnten durch weitere auf dem Markplatz befindliche Personen gut hörbar wahrgenommen werden.

3. Diebstahl aus Wohnung,

Flörsheim am Main, Windthorststraße, Samstag, 25.07.2026, 23:30 Uhr

(ds) Ein geöffnetes Fenster im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses nutze ein unbekannter Täter aus, um in das Objekt zu gelangen. Gegen 23:30 Uhr stieg der Unbekannte in das Schlafzimmer ein und entwendete eine Geldbörse. Im Anschluss daran konnte der Täter unerkannt, samt seiner Beute entkommen. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizeistation Flörsheim unter der Telefonnummer (06145) 5476-0 entgegen.

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