PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Brand in Lagerhalle

Hofheim (ots)

Brand in Lagerhalle

Kriftel, Gutenbergstraße, Dienstag, 28.07.2026, gegen 09:00 Uhr

(dd) Am Dienstagmorgen wurde der Polizei gegen 09:00 Uhr ein Brand in einer Lagerhalle in der Gutenbergstraße in Kriftel gemeldet.

Feuerwehr und Polizei sind derzeit vor Ort im Einsatz. Die Löscharbeiten dauern an. Aufgrund des Einsatzes sind die Gutenbergstraße sowie die Bachstraße derzeit gesperrt. Verkehrsteilnehmende werden gebeten, den Bereich zu umfahren.

Im Umfeld des Brandortes kann es derzeit zu Geruchsbelästigungen kommen. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nach aktuellem Stand nicht.

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