PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Hybridbatterie aus Pkw entwendet +++ Falsche Pflegedienstmitarbeiter bestehlen Senior +++ Zwei Jugendliche nach Graffiti festgenommen +++ Mofa entwendet +++ Frau in Bus sexuell belästigt

Hofheim (ots)

1. Hybridbatterie aus Pkw entwendet,

Eschborn, Stuttgarter Straße, Park-and-Ride-Parkplatz Bahnhof Eschborn Süd, Dienstag, 21.07.2026, bis Samstag, 25.07.2026, 01:30 Uhr

(kq)In den vergangenen Tagen haben unbekannte Täter in Eschborn aus einem geparkten Pkw eine Hybridbatterie entwendet.

Die Unbekannten machten sich an einem roten Toyota RAV4 zu schaffen, der auf dem Park-and-Ride-Parkplatz am Bahnhof Eschborn Süd in der Stuttgarter Straße abgestellt war. Sie verschafften sich Zugang zum Fahrzeuginneren und bauten anschließend die Hybridbatterie des Fahrzeugs aus.

Mit dem Diebesgut flüchteten die Täter anschließend in unbekannte Richtung.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06196) 9695-0 zu melden.

2. Falsche Pflegedienstmitarbeiter bestehlen Senior, Kelkheim-Fischbach, Egerländer Straße, Freitag, 24.07.2026, 00:00 Uhr

(kq)In Kelkheim-Fischbach haben unbekannte Täter einen 86-jährigen Mann bestohlen, nachdem sie sich als Mitarbeiter eines Pflegedienstes ausgegeben hatten.

Die beiden Täter warteten vor der Haustür des Seniors in der Egerländer Straße und gaben vor, von einem Pflegedienst zu sein. Der 86-Jährige ließ die Männer daraufhin in sein Haus.

Im weiteren Verlauf gab einer der Täter vor, die Toilette aufsuchen zu müssen. Hierbei entwendete er aus dem Flur eine unbekannte Menge Bargeld. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Der erste Täter wurde als männlich, etwa 35 Jahre alt und circa 1,65 Meter groß beschrieben. Er sprach akzentfreies Deutsch. Der zweite Täter soll ebenfalls männlich, etwa 40 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß gewesen sein.

Die Polizei warnt davor, angebliche Dienstleister in die Wohnung zu lassen, wenn nicht bekannt ist, dass diese angefordert wurden. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie Wasserrohrbrüchen, sollte zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken nachgefragt werden, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht. Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Nachfragen stets Verständnis haben.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06195) 6749-0 zu melden.

3. Zwei Jugendliche nach Graffiti festgenommen, Hochheim am Main, Bahnhofstraße, Montag, 27.07.2026, 02:30 Uhr

(kq)In der Nacht zum Montag wurden in Hochheim am Main zwei Jugendliche nach einer Sachbeschädigung durch Graffiti festgenommen.

Die beiden 17-Jährigen besprühten gegen 02:30 Uhr auf dem Bahnsteig zu Gleis 1 eine Schallschutzmauer mit Graffiti. Die besprühte Fläche wird auf etwa 7 x 2 Meter geschätzt.

Bei den beiden Jugendlichen wurden Spraydosen aufgefunden und als Beweismittel sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die 17-Jährigen wieder entlassen.

Sie müssen sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung verantworten.

4. Mofa entwendet,

Hattersheim am Main-Eddersheim, Weidrichstraße, Samstag, 25.07.2026, 18:00 Uhr bis Sonntag, 26.07.2026, 17:00 Uhr

(kq)Zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag haben unbekannte Täter in Hattersheim-Eddersheim ein Mofa entwendet.

Das Kleinkraftrad war in der Weidrichstraße abgestellt. Als der Besitzer am Sonntag gegen 17:00 Uhr zu dem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er den Diebstahl fest.

Bei dem entwendeten Mofa handelt es sich um ein Kleinkraftrad an dem zuvor das Versicherungskennzeichen "ULK 222" angebracht war.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06192) 2079-0 zu melden.

5. Frau in Bus sexuell belästigt,

Hofheim am Taunus-Marxheim, Mainzer Straße, Samstag, 25.07.2026, 12:50 Uhr

(kq)Am Samstagmittag wurde eine junge Frau in Hofheim-Marxheim von einem unbekannten Mann auf sexueller Grundlage belästigt.

Die Geschädigte befand sich gegen 12:50 Uhr als Fahrgast in einem Bus der Linie 405 im Bereich der Mainzer Straße, als ein Mann sie durch anzügliches Verhalten belästigte.

Der Mann wurde als etwa 1,60 Meter groß und mit "türkischem" Erscheinungsbild beschrieben. Er sprach gebrochen Deutsch, hatte einen Drei-Tage-Bart und trug graue Kleidung, eine Bauchtasche sowie eine Kopfbedeckung.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06192) 2079-0 zu melden.

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