PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++ 80- jähriger Mann aus Kelkheim-Fischbach vermisst +++

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Hofheim (ots)

Die Polizei in Kelkheim ist seit heute um 21:00 Uhr auf der Suche nach dem 80 Jahre alten Peter Gehler aus Kelkheim - Fischbach.

Herr Gehler hat heute gegen 16:30 Uhr das Haus für einen Spaziergang verlassen, seitdem fehlt von ihm jede Spur.

Herr Gehler wird wie folgt beschrieben:

- 80 Jahre alt - ca. 172 cm - graue Haare - auffällig dunkle Augenbrauen - graue Kappe - schwarze Regenjacke - blaue Jeans

Zudem führt er einen Regenschirm mit sich.

Bisherige Ermittlungen und Absuchen verliefen ohne Erfolg. Die Polizei wendet sich mit einem Lichtbild des Vermissten an die Öffentlichkeit und hofft auf Zeugenhinweise. Wer hat Peter Gehler gesehen oder kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben?

Hinweise nimmt die Polizeistation Kelkheim unter der Rufnummer 06195 / 6749 - 0 oder eine andere Polizeidienststelle auf.

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