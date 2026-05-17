PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Mehrere Fahrzeuge durchsucht +++ E-Scooter entwendet +++ Fußgängerin schwer verletzt +++ Unfallflucht: Fahrzeug gesucht +++ Vandalismus an einem PKW

Hofheim (ots)

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Mehrere Fahrzeuge durchsucht - Armband entwendet

Tatort: 65843 Sulzbach, Neugartenstraße

Tatzeit: Sonntag, 17.05.2026, gegen 01:45 Uhr

Unbekannte Täter begaben sich in der Neugartenstraße zu insgesamt fünf im öffentlichen Verkehrsraum abgestellten Fahrzeugen und öffneten jeweils die offenbar unverschlossenen Türen. Anschließend wurden die Innenräume der Fahrzeuge durchsucht. Aus einem weißen VW Golf entwendeten die Täter ein Armband im Wert von etwa 40 Euro.

Die Regionale Kriminalinspektion der Polizeidirektion Main-Taunus hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer 06196-2073-0 zu melden.

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E-Scooter entwendet

Tatort: 65843 Sulzbach, Unterm Waldweg

Tatzeit: Samstag, 16.05.2026, zwischen 20:00 Uhr bis 23:45 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter entwendete im Bereich des S-Bahnhofs Sulzbach-Nord einen schwarzen E-Scooter der Marke Segway. Nach bisherigen Erkenntnissen war das Fahrzeug mit einem Schloss gegen Diebstahl gesichert. Dieses wurde mutmaßlich gewaltsam beschädigt, bevor der Täter den E-Scooter entwendete. Der Wert des Fahrzeugs wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Die Regionale Kriminalinspektion der Polizeidirektion Main-Taunus hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer 06196-2073-0 zu melden.

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Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Tatort: 65779 Kelkheim, Frankenallee / Hauptstraße

Tatzeit: Samstag, 16.05.2026, 13:00 Uhr

Ein Fahrzeugführer befuhr mit einem BMW M440i die Ausfahrt eines Parkplatzes und beabsichtigte, nach rechts auf die Frankenallee in Fahrtrichtung B519 einzubiegen.

Hierbei übersah der Fahrer nach bisherigen Erkenntnissen eine 81-jährige Fußgängerin, die den Bereich vor dem Fahrzeug passierte. Es kam zur Kollision, wodurch die Frau zu Boden stürzte und sich schwer verletzte. Nach erster Einschätzung bestand der Verdacht auf einen Oberschenkelbruch.

Die Verletzte wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich bei dem Regionalen Verkehrsdienst der Polizeidirektion Main-Taunus unter der Rufnummer 06192 - 2079 - 0 zu melden.

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Verkehrsunfallflucht - Geschädigtes Fahrzeug gesucht

Tatort: 65719 Hofheim am Taunus, Am Jagdhaus

Tatzeit: Samstag, 16.05.2026, 10:30 Uhr

Die Fahrerin eines Opel Grandland befuhr die Straße "Am Jagdhaus" in Hofheim-Langenhain aus Richtung Usinger Straße kommend in Fahrtrichtung Wallauer Straße.

Aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeugs musste sie in eine Fahrbahnverengung ausweichen und touchierte hierbei nach eigenen Angaben ein ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestelltes Fahrzeug.

Die Fahrzeugführerin entfernte sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Später meldete sie den Vorfall jedoch selbstständig bei der Polizei. An dem Opel Grandland entstand Sachschaden. Bislang konnte jedoch nicht geklärt werden, welches Fahrzeug durch den Unfall beschädigt wurde.

Die Polizeistation Hofheim bittet daher die bislang unbekannte geschädigte Person beziehungsweise Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu einem beschädigten Fahrzeug geben können, sich bei der Polizei zu melden. Gesucht wird insbesondere ein Fahrzeug, das sich zum genannten Zeitpunkt in der Straße "Am Jagdhaus" in Hofheim-Langenhain befand und nun einen bislang ungeklärten frischen Unfallschaden aufweist.

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Beschädigter PKW in Feldgemarkung aufgefunden - Polizei sucht Zeugen

Tatort: 65719 Hofheim am Taunus, Feldgemarkung Wickerer Weg

Tatzeit: Unklar, festgestellt am Samstag, 16.05.2026, 21:40 Uhr

In der Feldgemarkung am Wickerer Weg wurde ein erheblich beschädigter roter Peugeot 206 aufgefunden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Fahrzeug ohne gültige Zulassung und ohne bestehenden Haftpflichtversicherungsschutz im öffentlichen Verkehrsraum geführt und anschließend nahe einer Brücke der BAB 66 abgestellt.

Der PKW wurde massiv beschädigt. Unter anderem wurden sämtliche Fahrzeugscheiben eingeschlagen, die Karosserie beschädigt sowie Graffiti mit politischen Schriftzügen aufgebracht.

Aufgrund der erheblichen Beschädigungen ist das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit und wurde offenbar an der Örtlichkeit entsorgt.

Die Polizei sicherte Spuren und fertigte Lichtbilder an. Hinweise auf die bislang unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor.

Die Eigentumsverhältnisse des Fahrzeugs sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Aus diesem Grund befindet sich der PKW derzeit noch vor Ort, um eine mögliche Übergabe an die berechtigte Halterin oder den berechtigten Halter zu gewährleisten. Eine Verkehrsbehinderung besteht nach aktuellem Stand nicht.

Die Polizeistation Hofheim bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer 06192-2079-0 zu melden.

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Pressemeldung gefertigt: Mohr, PHK (KvD PD Main-Taunus)

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