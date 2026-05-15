PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen
POL-MTK: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 60-Jährigem aus Hofheim
Hofheim (ots)
Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 60-Jährigem aus Hofheim
(ro)Die am heutigen Tage veröffentlichte Vermisstenfahndung nach einem 60-Jährigen aus Hofheim wird hiermit zurückgenommen. Der Vermisste konnte wohlbehalten angetroffen werden.
Es wird gebeten, das zur Verfügung gestellte Bildmaterial nicht weiter zu verwenden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1046/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de
Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell