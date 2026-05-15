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POL-MTK: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 60-Jährigem aus Hofheim

Hofheim (ots)

Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 60-Jährigem aus Hofheim

(ro)Die am heutigen Tage veröffentlichte Vermisstenfahndung nach einem 60-Jährigen aus Hofheim wird hiermit zurückgenommen. Der Vermisste konnte wohlbehalten angetroffen werden.

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