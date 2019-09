PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Vehrkehrsunfallflücht mit Personenschaden etc.

Hofheim (ots)

Hofheim: Trunkenheitsfahrt/Fahren ohne Fahrerlaubnis

Sonntag, 29.09.19 gg 02:15 h Kriftel, Bachstraße/Gutenbergstraße

Ein 36-jähriger Kriftler, war mit seinem PKW in Kriftel unterwegs. Er fiel, wegen seiner unsicheren Fahrweise, einer aufmerksamen Streife der Hofheimer Polizei auf. Während der Kontrolle wurde Atemalkoholgeruch festgestellt. Das Ergebnis eines Testes lag deutlich über dem Grenzwert. Weiter stellte sich heraus, dass der Fahrer ohne Führerschein unterwegs war. Nach eigenen Angaben hat er keinen gültigen Führerschein. Der Kriftler wurde mit zur Dienststelle sistiert, wo er eine Blutprobe abgeben musste.

Hofheim/Eppstein: Trunkenheitsfahrt

Samstag, 28.09.2019 gg 21:30 h Hofheim-Lorsbach, L 3011/Eppstein-Bremthal, Valterweg

Ein 46-jähriger Eppsteiner, war mit seinem PKW auf der Landstraße von Hofheim nach Eppstein unterwegs. Eine Zeugin, die hinter dem PKW unterwegs war, konnte beobachten wie der Fahrer vor ihr Schlangenlinien fuhr und sein PKW öfters stark abbremste. Daraufhin verständigte sie die Polizei. Das Fahrzeug konnte in Eppstein-Bremthal angetroffen werden. Bei einer anschließenden Kontrolle des Fahrers, ergab der Atemalkoholwert ein Ergebnis von 2,92 %o. Der Fahrer wurde mit zur Dienststelle sistiert, wo er eine Blutprobe abgeben musste. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Kriftel: Verkehrsunfall mit Personenschaden Samstag, 28.09.2019 gg 19:10 h Hofheim, Wilhelmstraße/Cohausenstraße

Eine 68-jährige Frau aus Mühlheim am Main befuhr mit ihrem blauen VW Golf die Cohausenstraße aus Richtung Am Alten Bach kommend in Richtung Wilhelmstraße. Ein 26-jähriger Hofheimer war zeitgleich auf der Wilhelmstraße in Richtung Lorsbach. An der Kreuzung kollidierten beide Fahrzeuge, weil die Mühlheimerin nicht die Vorfahrt des Hofheimers beachtete. Sie übersah das Stop-Zeichen. Durch die Wucht des Aufpralls kollidieren beide PKW mit den Außenfassaden umliegender Häuser. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt; an den Fassaden der Wohnhäuser entstand Sachschaden. Sachschadenshöhe ca. 18000 EUR.

Flörsheim: Trunkenheit im Straßenverkehr durch Fahrradfahrer Flörsheim, Jahnstraße Sonntag, 29.09.2019 gg 00:48 h

Ein 74-jähriger Flörsheimer befuhr mit seinem Fahrrad die Jahnstraße in Flörsheim. Zeugen konnten beobachten wie er vom Fahrrad stürzte. Einen Atemalkoholtest konnte der Beschuldigte aufgrund seines starken alkoholisierten Zustandes nicht durchführen. Der Beschuldigte wurde zur Dienststelle sistiert, wo er eine Blutprobe abgeben musste.

Flörsheim: Verkehrsunfall/ Flucht mit Personenschaden Samstag, 28.09.2019 gg 18:30 h Flörsheim, Kirschgartenstraße/Am Graben

Ein bisher unbekannter PKW Fahrer befuhr die Kirschgartenstraße aus Ri. Hochheim kommend in Richtung Weilbach. Im Kreisverkehr fuhr ein 72-jähriger Flörsheimer mit seinem Fahrrad und wollte den Kreisel in Richtung Flörsheim verlassen. Dabei übersah der PKW-Fahrer den Fahrradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Fahrradfahrer wurde am Pedal getroffen, stürzte zu Boden und verletzte sich dabei (leichtverletzt). Der PKW-Fahrer entfernte sich, seiner Meinung nach, unerkannt von der Unfallstelle in Richtung Flörsheim. Laut Zeugenaussagen handelt es sich bei dem unfallflüchtigen Fahrzeug um einen weißen PKW mit männlichem Fahrer; das Kennzeichen wurde der Polizei mitgeteilt. Am Fahrrad entstand Sachschaden. Hinweise zur Verkehrsunfallflucht bitte an die Polizei in Flörsheim.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Telefon: (06192) 2079-0

E-Mail: KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de



Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell