PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus: 48-Jähriger nach Bedrohung festgenommen

Hofheim (ots)

(ho)Ein 48-jähriger Mann aus Hattersheim ist heute Nachmittag von Einsatzkräften des Polizeipräsidiums Westhessen in seiner Wohnung in der Hauptstraße festgenommen worden. Grund für die Festnahme waren mehrere ernstzunehmende Drohungen, die der Mann im Verlaufes des Wochenendes gegenüber einem Mitarbeiter einer Hattersheimer Firma geäußert hatte. Der betroffene Mitarbeiter ist ein Bekannter des Beschuldigten, mit dem es in der Vergangenheit häufiger zu Meinungsverschiedenheiten gekommen war. Der 48-jähriger Mann war in der Vergangenheit ebenfalls bei der betroffenen Firma beschäftigt, bei der er für den heutigen Tag eine erhebliche Straftat angedroht hatte. Als die Gelegenheit günstig war, drangen daher die Einsatzkräfte der Polizei gegen 15.20 Uhr in die Wohnung des Beschuldigten ein, der dort widerstandslos festgenommen wurde. Er befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam. Wegen seines Verhaltens wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen Bedrohung eingeleitet. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen des Vorfalles dauern derzeit noch an.

