PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung der Polizei für den Main-Taunus-Kreis am 01.04.2019

Hofheim (ots)

1. Brutale Ladendiebe, Eschborn, Ginnheimer Straße, 30.03.2019, 17.50 Uhr

(ho)Durch eine besonders kriminelle Energie sind zwei Ladendiebe am vergangenen Wochenende in Eschborn aufgefallen. Die beiden Täter wurden am frühen Samstagabend in einem Einkaufsmarkt dabei beobachtet, wie sie das Sicherheitsetikett eines Pullovers entfernten und einer der Männer sich das Kleidungsstück letztlich überzog. Als ein 59-jähriger Ladendetektiv das Duo daraufhin ansprach, ergriffen diese sofort die Flucht. Dabei ließen sie einen Rucksack in dem Geschäft zurück, in dem sich, wie sich später herausstellte, weiteres Diebesgut befand. Der Ladendetektiv nahm die Verfolgung der Beiden auf und versuchte gemeinsam mit einem Zeugen die Flucht zu verhindern. Dabei warf einer der Täter gezielt mit einem Stein nach dem 59-Jährigen, verfehlt ihn jedoch knapp. Als der Verfolger schließlich einen der Flüchtigen zu fassen bekam, erhielt er direkt einen Faustschlag ins Gesicht, worauf auch diesem Täter die Flucht gelang. Beide Ladendiebe wurde als ca. 1,65 Meter groß, kräftig, ca. 30 bis 40 Jahre alt und mit Glatze beschrieben. Einer von ihnen trug rote Turnschuhe und einen grauen Pullover, sein Komplize Turnschuhe und ein graues Oberteil. Hinweise zu der Tat oder zur Identität der beiden Flüchtigen nimmt die Eschborner Polizei unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 entgegen.

2. Vorgarten in Brand, Eschborn, Kantstraße, 30.03.2019, gg. 00.45 Uhr

(ho)Ein Brand in einem Vorgarten in der Kantstraße in Eschborn hat in der Nacht zum Samstag die Feuerwehr und die Polizei auf den Plan gerufen. Gegen 00.45 Uhr wurde ein Mann auf dem Weg nach Hause auf den Brand aufmerksam und verständigte die Feuerwehr. Aus bisher unbekannten Gründe war eine Hecke auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses in Brand geraten, wobei das Feuer auf eine große Tanne übergriff. Die Feuerwehr Eschborn übernahm die Löscharbeiten. Da ein vorsätzliches Inbrandsetzen nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt eingeleitet. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder zu den mutmaßlichen Brandstiftern nimmt die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

3. Einbruch in Scheune gescheitert, Massenheim, Oberfeldhof, 29.03.2019 bis 30.03.2019

(ho)Möglicherweise auf die Heuballen in einer Scheune hatten es unbekannte Einbrecher im Verlauf des vergangenen Wochenendes abgesehen. Die Täter näherten sich der Scheune eines Reiterhofes und versuchten gewaltsam das Holztor aufzubrechen. Als ihnen dies jedoch nicht gelang ergriffen sich unverrichteter Dinge die Flucht. Was blieb ist der Sachschaden. Hinweise zu dem versuchten Einbruch nimmt die Flörsheimer Polizei unter der Telefonnummer (06145) 5476-0 entgegen.

4. Heuballen abgebrannt, Flörsheim, Wicker, An den Bischofsbäumen, 30.03.2019, gg. 11.20 Uhr

(ho)Eine Zeugin meldete am Samstagvormittag dunkle Rauchwolken auf dem Außengelände eines landwirtschaftlichen Betriebes in Wicker, was einen größeren Feuerwehreinsatz zur Folge hatte. Als sich Einsatzkräfte der Feuerwehren Flörsheim und Wicker auf den Weg zum beschriebenen Ort machten, stellten sie fest, dass dort rund 80 Strohballen in Brand geraten waren. Da ein Ablöschen des Strohs nicht möglich war, wurden die Ballen verteilt und kontrolliert abbrennen lassen. Dabei entstand eine starke Rauchentwicklung durch die jedoch niemand beeinträchtigt oder verletzt wurde. Da ein vorsätzliches Inbrandsetzen in diesem Fall nicht ausgeschlossen werden kann, nimmt die Polizei Hinweise zu möglichen Verursachern des Brandes unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

5. Betrunken Unfall verursacht, Bundesstraße 8, Bereich Bad Soden, 01.04.2019, gg. 00.45 Uhr

(ho)Zu hohe Geschwindigkeit und Alkoholeinfluss waren den ersten Ermittlungen zufolge maßgebliche Ursachen für einen Unfall in der vergangenen Nacht auf der B 8. Gegen 00.45 Uhr war ein 21-jähriger Autofahrer mit seinem Peugeot zunächst auf der B519 in Richtung Liederbach unterwegs und bog in Höhe von Kelkheim nach rechts auf die B 8 ab. Dabei kam er von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Verkehrsinsel und ein darauf befindliches Verkehrszeichen, bevor er schließlich mit einem schweren Frontschaden nach rund 20 Metern auf der B 8 zum Stehen kam. Glücklicherweise wurde der Fahrer bei dem Unfall nicht verletzt. Jedoch stellten Beamte der Kelkheimer Polizei fest, dass der Mann erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemtest ergab einen vorläufigen Wert von über 1,5 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme bei dem 21-Jährigen angeordnet und sein Führerschein sichergestellt. Er muss sich nun in einem Strafverfahren für sein Verhalten verantworten.

6. Viel zu schnell auf der Landesstraße, Landesstraße 3005, Eschborn, Höhe Fasanenweg, 29.03.2019

(ho)Vier Stunden haben Beamte der Polizeidirektion Main-Taunus am vergangenen Freitag auf der Landesstraße 3005, Höhe Fasanenweg in Richtung Frankfurt am Main Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Dort ist die Geschwindigkeit auf 60 Stundenkilometer begrenzt. Im Zeitraum der Messung stellten die Beamten sage und schreibe 411 Geschwindigkeitsverstöße fest. In 364 Fällen werden die Betroffenen wohl mit einem Verwarnungsgeld davonkommen. In 47 Fällen war die gemessene Geschwindigkeit jedoch so hoch, dass in diesem Fällen Anzeigen geschrieben werden. Drei der davon betroffenen Fahrerinnen und Fahrer werden wohl ihren Führerschein eine Zeit lang abgeben müssen. 7 Autofahrer waren mit 100 oder mehr Stundenkilometern unterwegs, von denen einer mit 113 km/h gemessen wurde. Den Betroffenen erwarten nun 160 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und einen Monat Fahrverbot.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1046/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de



Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell