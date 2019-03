PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Dienstag, 05.03.2019

Hofheim (ots)

1. Jugendlicher in S-Bahn beraubt, Bad Soden am Taunus, Am Bahnhof, S3, Montag, 04.03.2019, 20:10 Uhr

(jn)Ein 15-jähriger Bad Sodener ist gestern Abend in einer S-Bahn bei Bad Soden angegriffen und beraubt worden. Gegen 20:10 Uhr saß er in der S3, als der bislang unbekannte Täter auf ihn losging und mehrfach auf ihn einschlug. Anschließend flüchtete der Unbekannte, der etwa 1,75 Meter groß und dunkelhäutig gewesen sei, mit dem Geldbeutel des 15-Jährigen. Der Räuber soll außerdem nackenlange, blond gefärbte Haare gehabt haben. Der Geschädigte wurde leicht verletzt und musste ambulant von der Besatzung eines Rettungswagens behandelt werden. Die Kriminalpolizei in Hofheim ermittelt bezüglich des Vorfalles und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

Unabhängig von dem Raub kam es gegen 19:40 Uhr zu einem Polizeieinsatz am Bahnhof in Bad Soden. Laut Zeugen, die sich bei der Polizei gemeldet hatten, bahne sich soeben eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten an. Im Rahmen weiterer Ermittlungen der Polizei vor Ort ergaben sich keine Hinweise auf strafbare Handlungen. Vielmehr sei es ein verbaler Schlagabtausch gewesen, der bereits vor Eintreffen der Polizei geschlichtet worden war.

2. Mehrere Einbrüche gemeldet, Kelkheim (Taunus), Münster, Frankfurter Straße, Eppstein, Bremthal, Goethestraße, Kriftel, Königsberger Straße, Hofheim am Taunus, Langenhain, Am Domherrnwald, festgestellt am Montag, 04.03.2019

(jn)Gleich vier Personen meldeten sich im Verlauf des Montages bei der Polizei im Main-Taunus-Kreis und erstatteten Anzeige, da sie Opfer von Einbrechern geworden waren. Demnach hatten sich unbekannte Täter im Tatzeitraum zwischen Freitag und Montag an einem Einfamilienhaus in der Goethestraße im Eppsteiner Stadtteil Bremthal zu schaffen gemacht. Mit Hilfe einer Leiter waren sie zu einem Fenster geklettert, welches sie gewaltsam öffneten und anschließend die dahinterliegenden Innenräume durchsuchten. Zum Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden, der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Deutlich höher ist der Sachschaden, den Unbekannte zwischen Samstagnachmittag und Montagabend an einem Einfamilienhaus "Am Domherrnwald" in Langenhain hinterlassen haben. Hier hatten Einbrecher mehrfach versucht, zwei Terrassentüren aufzuhebeln - waren dabei jedoch letztendlich gescheitert. Der Schaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Gleichsam erfolglos blieben Kriminelle in der Frankfurter in Kelkheim, Münster. Zwar gelangten die Täter in eine Wohnung, nachdem sie die Balkontür aufgehebelt hatten, fanden aber ersten Erkenntnissen zufolge keine Beute. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Ein weiterer Einbruch ereignete sich am Montagabend, gegen 20:00 Uhr, in der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Königsberger Straße in Kriftel. Unbekannte Täter hebelten die Terrassentür auf, durchsuchten mehrere Räume und Schränke, stießen aber auch hier auf kein Diebesgut von Wert - sie flüchteten mit leeren Händen. Zeugen hatten gegen 20:00 Uhr den verdächtigen Schein einer Taschenlampe gesehen und kurz darauf einen ca. 1,90 Meter großen Mann, der das Haus verließ und in Richtung der Elisabethenstraße flüchtete. Die Kriminalpolizei übernimmt in sämtlichen Fällen die Ermittlungen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0.

3. Fensterscheibe eingeschlagen, Kelkheim (Taunus), Fischbach, Kelkheimer Straße, Montag, 04.03.2019, 19:35 Uhr

(jn)Gestern Abend ist im Kelkheimer Stadtteil Fischbach die Fensterscheibe der Fahrschule in der Kelkheimer Straße zerstört worden. Einem anonymen Hinweis zufolge könnte die Scheibe gegen 19:35 Uhr im Verlauf einer Auseinandersetzung beschädigt worden sein. Die Ermittlungsgruppe in Kelkheim bittet Zeugen oder Hinweisgeber, die zur Aufklärung des Vorfalles beitragen können, sich unter der Rufnummer 06195 / 6749 - 0 zu melden.

4. Heckscheibe von Pkw beschädigt, Hochheim am Main, Massenheim, Gartenstraße, Sonntag, 03.03.2019, 20:00 Uhr bis Montag, 04.03.2019, 08:30 Uhr

(jn)In der Nacht zum Montag wurde im Hochheimer Stadtteil Massenheim die Heckscheibe eines Pkw beschädigt. Unbekannte Täter hatten einen Blumenkübel gegen die Scheibe des in der Gartenstraße abgestellten Fahrzeuges geworfen und dadurch einen Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro verursacht. Hinweise zu der Tat oder möglichen Tätern erbittet die Ermittlungsgruppe der Flörsheimer Polizei unter der Rufnummer 06145 / 5476 - 0.

5. Vorfahrtsmissachtung führt zu zwei verletzten Verkehrsteilnehmern, Schwalbach am Taunus, Sodener Straße, Höhenstraße, Montag, 04.03.2019, gegen 20:00 Uhr

(jn)Zwei Verletzte, Sachschaden in Höhe von 14.000 Euro und drei Pkw, die abgeschleppt werden mussten, sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles vom Montagabend in Schwalbach. Übereinstimmenden Zeugenaussagen zufolge befuhr ein 23-jähriger Transporter-Fahrer gegen 20:00 Uhr die Höhenstraße in aufsteigender Richtung und missachtete die Vorfahrt der Verkehrsteilnehmer, welche die kreuzende Sodener Straße befuhren. Er fuhr ungebremst in die Sodener Straße ein und kollidierte mit dem VW eines 51-jährigen Mannes, der in Richtung der Landesstraße 3014 unterwegs war. Im weiteren Verlauf stieß eine 34 Jahre alte Fahrerin eines Mitsubishi, die auf der Sodener Straße in der entgegenkommenden Richtung unterwegs war, mit dem verunfallten Wagen zusammen. Sowohl die 34-Jährige als auch ihr 33-jähriger Beifahrer mussten leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Darüber hinaus blieb die Sodener Straße für ca. zwei Stunden gesperrt. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe war eine Reinigung der Fahrbahn durch die Feuerwehr notwendig.

6. Geparkter Audi erheblich beschädigt - Unfallverursacher geflüchtet, Kelkheim (Taunus), Fischbach, Im Unterdorf, Montag, 04.03.2019, 21:50 Uhr

(jn)Im Kelkheimer Stadtteil Fischbach ereignete sich am späten Montagabend eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein Audi erheblich beschädigt worden ist. Gegen 21:50 Uhr meldete die Halterin des Wagens, der auf einem Parkplatz des Fischbacher Obst- und Gemüsemarktes in der Straße "Im Unterdorf" parkte, dass soeben ein Fahrzeug mit ihrem Audi kollidiert und anschließend von der Unfallstelle geflüchtet sei. Derzeit steht noch nicht fest, wie hoch der entstandene Sachschaden ist. Am Unfallort wurden Autoteile des unfallverursachenden Pkw aufgefunden und sichergestellt. Der Regionale Verkehrsdienst der Polizei in Hattersheim ermittelt nun wegen Unfallflucht und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06190 / 9360 - 45.

