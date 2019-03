PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Raubdelikte Bad Soden am Taunus, Kronberger Str., Freitag, 01.03.2019, 23:15 Uhr

Auf dem Nachhauseweg von seiner Arbeitsstelle wurde ein 20 Jahre alter Mann aus Bad Soden Opfer einer Raubstraftat. Zwei männliche Täter hatten ihn am Rand des Alten Kurparks angehalten und ihn unter Androhung von Schlägen aufgefordert ihnen Bargeld zu geben. Er äußerte, dass er kein Geld dabeihabe und sollte dann sein Mobiltelefon herausgeben. Der junge Mann versuchte noch wegzurennen, wurde von den Tätern jedoch zu Boden gebracht, geschlagen und getreten und übergab den Tätern sein Smartphone um sich vor weiterer Gewalt zu schützen. Beide Täter waren etwa 175 cm groß. Einer hatte ein südländisches Aussehen, kurze schwarze Haare und war insgesamt dunkel gekleidet. Der zweite Täter hatte eine helle Hautfarbe, mittellange blondes nach hinten gegeltes Haar und war ebenfalls dunkel bekleidet.

Schwalbach am Taunus, Am Kronberger Hang, Sonntag, 03.03.2019, 20:30 Uhr

Eine Gruppe von drei Tätern verfolgte zwei junge Männer zunächst vom S-Bahnhof aus. An einer abgelegenen Stelle griff das Trio die beiden jungen Männer unvermittelt mit Tritten und Schlägen an. Einem der Opfer, ein 17-jähriger aus Bad Soden, raubten die Täter die Geldbörse mit ca. 20,- EUR Bargeld. Noch ehe die Täter auch die zweite Person um ihre Habseligkeiten erleichtern konnten, wurden sie von einem sich annähernden Sicherheitsmann vertrieben. Alle drei Täter seien ca. 180 cm groß gewesen. Ein Täter habe ein grünes Oberteil getragen, der zweite eine graue Jogginghose und der dritte eine schwarze Jacke. In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei Hofheim die Ermittlungen übernommen und bitte um Hinweise unter der Rufnummer 06192/ 2079-0.

2. Einbrüche Kelkheim-Fischbach, Sodener Str. Freitag, 01.03.2019 zwischen 17:30 und 21:00 Uhr

Unbekannte Täter versuchten in ein Einfamilienhaus in der Sodener Straße einzubrechen. Sowohl die Terrassentür, als auch ein Fenster hielten den Aufhebelversuchen statt und die Täter konnten nicht ins Haus gelangen. Allerdings hinterließen sie Sachschaden in Höhe von ca. 400 EUR.

Kelkheim-Münster, Kapellenbergstr. Freitag, 01.03.2019, 22:00 Uhr

Auf der Rückseite eines Mehrfamilienhauses kletterten unbekannte Täter zunächst auf den Balkon einer Erdgeschosswohnung, drückten dort den herabgelassenen Rollladen nach oben und hebelten dann die Balkontür auf. In der Wohnung wurden sämtliche Räume durchwühlt. Einen Tresor versuchten die Täter ebenfalls aufzuhebeln, scheiterten jedoch. Nach den bisherigen Erhebungen wurde größtenteils Modeschmuck im Gesamtwert von ca. 1.500 EUR entwendet. Der Sachschaden an der Balkontür und am Rollladen beläuft sich auf ca. 1.000 EUR. In beiden Fällen führt das Einbruchskommissariat der Hofheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen und bitte um sachdienliche Hinwiese unter der Rufnummer 06192/2079-0.

3. Mehrere Körperverletzungen registriert Schwalbach am Taunus, Buslinie 810

Freitag, 01.03.2019 zwischen 13:20 und 13:40 Uhr Ein 11 Jahre Junge wurde während der Busfahrt mehrfach von einem unbekannten Jugendlichen ins Gesicht geschlagen und leicht verletzt. Der Begleiter des Schlägers nahm die Tat offensichtlich mit der Kamera seines Smartphones auf. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeistation in Eschborn unter der Rufnummer 06196/ 9695-0.

Eschborn-Niederhöchstadt, Hauptstr. Freitag, 01.03.2019, 20:45 Uhr

Ein 21 Jahre alter Mann aus Bad Soden wurde von einer größeren Personengruppe, die als "südländisch aussehende Männer" beschrieben wurden, gegen den Kopf geschlagen und das Bein getreten. Aus der Personengruppe hatte einer der Täter ein auffälliges Muttermal an der linken Wange, der Haupttäter habe längeres schwarzes Haar (Mittelscheitelfrisur) gehabt. Hinweise bitte an die Polizei Eschborn unter 06196/ 9695-0.

Flörsheim, Alte Hochheimer Str. Samstag, 02.03.2019, 01:05 Uhr

Bei einem Gaststättenbesuch geriet ein 43 Jahre alter Mann aus Rüsselsheim mit seinem Bruder in Streit. In diesen Streit mischte sich ein weiterer unbekannter Mann ein, der dem Rüsselsheimer letztendlich ein Bierglas ins Gesicht schlug. Da alle Beteiligten deutlich alkoholisiert waren, wurden die Umstände noch nicht abschließend aufgehellt. Die Polizeistation Flörsheim führt die Ermittlungen und bitte um sachdienliche Hinweise unter Rufnummer 06145/ 5476-0.

Hofheim, Chinonplatz Samstag, 02.03.2019, 21:00 Uhr

Ein 20 Jahre alter Mann aus Kriftel wurde im Bereich des Chinonplatzes von einem Unbekannten mit einem Baseballschläger angegriffen und am linken Oberarm und am linken Bein verletzt. Der Geschädigte berichtete von einer grundlosen Attacke. Laut Auskunft des Geschädigten und der Zeugen war der Täter ca. 180 cm groß und von kräftiger Statur. Der Mann trägt eine Glatze und einen kleinen Kinnbart. Er war mit einem roten Sweatshirt bekleidet und trug zudem ein rotkariertes Band über Mund und Kinn. Die Polizeistation Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06192/ 2079-0.

Hofheim-Marxheim, Schloßstr. Sonntag, 03.03.2019, 13:00 Uhr

Ein unbekannter Mann schlug einem 45-jährigen Hofheimer unvermittelt ins Gesicht, nachdem dieser ihn gefragt hatte, warum er so viele Hundekottüten aus dem Spender ziehe. Zudem wurde die Brille des Hofheimers bei dem Angriff beschädigt. Die Polizeistation Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06192/ 2079-0.

Flörsheim, Urbanstr. Sonntag, 03.03.2019, 17:15 Uhr

Ein 30 Jahre alter Mann aus Schmitten sprach bei der Polizeistation in Hofheim vor und teilte mit, dass er ca. 90 Minuten zuvor in Flörsheim durch einen Unbekannten mehrfach ins Gesicht geschlagen worden sei. Hierdurch habe er kurz das Bewusstsein verloren. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen führt die Polizeistation Flörsheim und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06145/ 5476-0.

4. Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte (Bezug zu oben aufgeführter Körperverletzung) Flörsheim, Alte Hochheimer Str. Samstag, 02.03.2019, 01:10 Uhr

Beamte der Flörsheimer Polizeistation wurden von einem angetrunkenen 43 Jahre Mann aus Rüsselsheim bedroht und beleidigt, als diese ihn im Rahmen von Ermittlungen zu einem Körperverletzungsdelikt befragten. Der Mann war zuvor in einer Gaststätte von einem unbekannten Mann mit einem Bierglas auf die Nase geschlagen worden. Der Mann befolgte die Anweisungen der Beamten nicht und kam trotz Aufforderung dies zu unterlassen weiter drohend auf sie zu. Es erfolgte der Einsatz von Pfefferspray. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Liederbach-Niederhofheim, L 3014 Samstag, 02.03.2019, 23:10 Uhr

Während einer Kontrollmaßnahme versuchte eine 35 Jahre alte Frau aus Bad Soden sich dieser zu entziehen. Als sie von einem Polizeibeamten festgehalten werden sollte, schubste sie diesen weg und schlug ihm anschließend mit der Faust gegen den Kopf. Die Frau wurde zu Boden gebracht und ihr wurden Handschellen angelegt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde die Frau wieder entlassen. Auch gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

5. Einsatz des Polizeihubschraubers - Suchmaßnahme nach mehrere Autoaufbrüchen-

Sulzbach am Taunus, Liederbacher Str. Montag, 04.03.2019, 05:20 Uhr

Durch eine Anwohnerin wurde beim Notruf gemeldet, dass man PKW-Aufbrecher beobachtet hatte. Ein Anwohner war den Tätern auch hinterhergerannt, hatte diese dann aber im Bereich des Arboretum Main-Taunus aus den Augen verloren. Mehrere Funkstreifen der Polizeidirektion Main-Taunus, unterstützt vom Polizeihubschrauber, fahndeten nach den PKW-Aufbrechern. Durch die Besatzung des Polizeihubschraubers konnten vier Personen im Bereich des Arboretums festgestellt werden. Während die Beamten am Boden an die Position der Personen herangeführt wurden, versuchten diese zu flüchten, konnten aber allesamt festgenommen werden. Wie sich im Nachhinein herausstellte, hatten die vier Jugendlichen nichts mit den PKW-Aufbrüchen zu tun, sondern flüchteten vor der Polizei, da sie geringe Mengen an Betäubungsmitteln dabeihatten. Gegen die Personen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die tatsächlichen PKW-Aufbrecher sind nach wie vor flüchtig. Bis zum jetzigen Zeitpunkt wurden drei aufgebrochene PKW festgestellt.

