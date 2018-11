POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Donnerstag, 15.11.2018

Hofheim (ots) - 1. Schmuck und Bargeld aus Reihenhaus gestohlen, Eschborn, Niederhöchstadt, Weidfeldstraße, Mittwoch, 14.11.2018, 08:00 Uhr bis 19:05 Uhr

(jn)Einbrecher sind am Mittwoch in ein Reihenhaus im Eschborner Stadtteil Niederhöchstadt eingebrochen und haben dort Schmuck und Bargeld mitgehen lassen. Im Tatzeitraum zwischen 08:00 Uhr und 19:05 Uhr hebelten die Täter das Küchenfenster des Wohnhauses in der Weidfeldstraße auf und durchsuchten den gesamten Innenraum nach Beute. Beim Durchwühlen sämtlicher Schränke und Schubladen stießen die Gauner auf Wertgegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro, die sie an sich nahmen und flüchteten. Der Sachschaden an dem Fenster beläuft sich schätzungsweise auf 800 Euro. Bislang fehlt von den Einbrechern jede Spur. Deshalb bittet das Einbruchskommissariat in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 um Hinweise zu der Tat oder den Tätern.

2. Autoreifen und Fahrrad aus Keller gestohlen, Bad Soden am Taunus, Dachbergstraße, Sonntag, 11.11.2018, 11:00 Uhr bis Dienstag, 13.11.2018, 21:15 Uhr

(jn)Beute im Wert von ca. 1.000 Euro haben Einbrecher in den zurückliegenden Tagen in einem Keller in der Dachbergstraße in Bad Soden gemacht. Zunächst verschafften sich die Täter über die Tiefgarage Zutritt zu den Kellerräumen, wo sie vier Winterreifen und ein auffälliges Fahrrad entwendeten. Bei dem Velo handelt es sich um ein sogenanntes "Cruiser-Bike", das wegen dem breiten Lenker sowie für ein Fahrrad außergewöhnlich breiten Reifen hervorsticht. Zudem ist der Rahmen mit einem Flammenmuster verziert und an Lenker und Sattel Lederfransen befestigt. Hinweise zu dem Fahrrad oder der Tat erbittet die Polizei in Eschborn unter der Rufnummer 06196 / 9695 - 0.

3. Gartenhütte aufgebrochen, Hochheim am Main, Görlitzer Straße, Montag, 12.11.2018, 20:20 Uhr bis Dienstag, 13.11.2018, 14:00 Uhr

(jn)Unbekannte Täter hatten es zwischen Montagabend, 20:20 Uhr, und Dienstagmittag, 14:00 Uhr, auf eine Gartenhütte in Hochheim abgesehen. Dafür schlugen die Täter das Fenster der Hütte, die sich auf dem Feldweg der Verlängerung der Görlitzer Straße befindet, ein und durchwühlten den Innenraum. Ersten Erkenntnissen zufolge stahlen die Unbekannten Kleidung und Lampen für einen BMW. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06145 / 5476 - 0 bei der Flörsheimer Polizei zu melden.

4. Autoknacker stehlen Sparschwein, Hofheim am Taunus, Lorsbach, Brückenstraße, Dienstag, 13.11.2018, 23:20 Uhr bis Mittwoch, 14.11.2018, 09:20 Uhr

(jn)In Hofheim, Lorsbach kam es in der Nacht zum Mittwoch zu einem Einbruch in einen Pkw, bei dem ein Sparschwein mit geringem Inhalt gestohlen wurde. Die Autoknacker schlugen die Scheibe der Beifahrertür eines in der Brückenstraße geparkten Ford Galaxy ein und entwendeten das Sparschwein aus dem Fahrzeuginnenraum, bevor sie unerkannt flüchteten. Der entstandene Sachschaden an dem Pkw in Höhe von mehreren Hundert Euro übersteigt den Wert der Beute um ein Vielfaches. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

5. Wechseltrick erfolgreich, Kelkheim (Taunus), Bahnstraße, Mittwoch, 14.11.2018, 10:36 Uhr

(jn)Ein 84-jähriger Senior aus Kelkheim ist am Mittwochmorgen in der Kelkheimer Innenstadt von einem Wechseltrickdieb bestohlen worden. Der Herr wurde um 10:36 Uhr in der Bahnstraße von einem ca. 60-jährigen Mann mit weißen Haaren um Wechselgeld gebeten. Hilfsbereit kam er der Bitte nach und holte sein Portemonnaie mit dem benötigten Kleingeld hervor. Im weiteren Verlauf habe der Langfinger dann mehrfach in die Geldbörse des 84-Jährigen gegriffen - angeblich um das Wechselgeld herauszunehmen. Kurze Zeit später bemerkte der Kelkheimer dann, dass mehrere Geldscheine entwendet wurden und erstattete Anzeige bei der Polizei in Kelkheim. Der bislang unbekannte Täter, der nur gebrochenes Deutsch sprach, soll ca. 1,65 Meter groß und kräftig gewesen sein und zudem eine schwarze Jacke und Jeans getragen haben. Die Kriminalpolizei gibt folgende Hinweise, damit Sie nicht selbst zum Opfer von Trickdieben werden:

- Lassen Sie ihren Geldbeutel niemals unbeobachtet und verschließen Sie gegebenenfalls ihre Taschen - Falls Sie durch fremde Personen in ein Gespräch verwickelt werden, beobachten Sie Ihr Umfeld während des Gesprächs genau - Wenn Sie sich während des Gesprächs unwohl fühlen, machen Sie dem Gesprächspartner klar und deutlich verständlich, dass Sie das Gespräch nicht weiter führen wollen und gehen Sie weiter - Lassen Sie den fremden Gesprächspartner nicht zu nah an sich ran - verzichten Sie insbesondere auf eine "Dankes-Umarmung" - Informieren Sie in Verdachtsmomenten umgehend die Polizei

6. Zeugen melden alkoholisierte Verkehrsteilnehmer, Bad Soden am Taunus, Kriftel, Mittwoch, 14.11.2018

(jn)Zwei Männer, die am Mittwoch in Bad Soden und Kriftel mit über zwei Promille am Steuer eines Pkw unterwegs waren, müssen sich auf Konsequenzen einstellen. Gegen 13:30 Uhr meldete ein Zeuge einen stark schwankenden Mann, der in einem Geschäft in der Oberweidstraße in Kriftel eingekauft habe und anschließend in ein Auto gestiegen und davongefahren sei. Der 52-jährige Hofheimer wurde von Beamten an seiner Wohnanschrift kontrolliert und einem vorläufigen Atemalkoholtest unterzogen - dieser ergab einen Wert von 2,3 Promille. Deshalb wurde der Hofheimer zur nahegelegenen Wache verbracht, wo ihm Blut entnommen, sein Führerschein beschlagnahmt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet wurden. Am Mittwochabend, gegen 22:45 Uhr, meldete sich ein Mann bei der Polizei in Eschborn und berichtete von einem Autofahrer, dem er soeben geholfen habe, dessen BMW aus dem Straßengraben zu schieben. Anschließend sei er dem 50 Jahre alten Liederbacher hinterhergefahren und habe erhebliche Fahrauffälligkeiten festgestellt, welche nun die Annahme zuließen, dass der zuvor mit seinem Pkw in einem Graben gelandete Mann erheblich alkoholisiert sein könnte. Kurze Zeit später konnte er in seinem Pkw angetroffen und kontrolliert werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Trunkenheit im Straßenverkehr und ergab einen Wert von 2,2 Promille. Auch er wurde zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen zur Wache transportiert.

7. 20-Jähriger mit Drogenmix am Steuer, Flörsheim am Main, Bürgermeister-Lauck-Straße, Mittwoch, 14.11.2018, 22:55 Uhr

(jn)Den richtigen Riecher bewiesen Flörsheimer Polizeibeamte am Mittwochabend, als sie gegen 22:55 Uhr in Flörsheim einen Autofahrer kontrollierten, der ersten Ermittlungen zufolge unter dem Einfluss unterschiedlicher berauschender Substanzen stand. Der in Raunheim wohnhafte Mann war den Beamten in der Bürgermeister-Lauck-Straße aufgefallen und im Folgenden einer Verkehrskontrolle unterzogen worden. Aufgrund des wahrnehmbaren Geruches von Marihuana im Wageninneren wurde letztlich ein Betäubungsmittelschnelltest durchgeführt, um eine mögliche Drogenbeeinflussung des 20-jährigen Fahrers auszuschließen. Dieser schlug sowohl auf Kokain, THC als auch Amphetamin und Methampethamin an, weshalb der Wagen am Fahrbahnrand abgestellt und der Delinquent zur Polizeistation in Flörsheim gebracht wurde. Das ausstehende Ergebnis der durchgeführten Blutentnahme wird nun Klarheit darüber bringen, ob der junge Mann tatsächlich unter Drogeneinfluss stand.

8. Unfall mit gestohlenem Moped, Eschborn, Berliner Straße, Mittwoch, 14.11.2018, 21:30 Uhr

(jn)In Eschborn ereignete sich am Mittwochabend ein Verkehrsunfall, in den auch ein gestohlener Roller verwickelt war; dem Fahrer gelang unerkannt die Flucht. Gegen 21:30 Uhr befuhr ein 58-jähriger Mann aus dem Landkreis Tübingen die Berliner Straße von der Sossenheimer Straße kommend in Fahrtrichtung Schwalbacher Straße und beabsichtigte, in einer Parklücke am Fahrbahnrand zu parken. Dieser Parkplatz befand sich auf der anderen Fahrbahnseite, weshalb der 58-Jährige links abbiegen musste. Dabei übersah er den entgegenkommenden Roller, mit dem er in der Folge zusammenstieß. Der bisher nicht bekannte Fahrer des Zweirades stürzte, während sein Moped gegen einen geparkten Ford rutschte. Indes flüchtete der Gestürzte umgehend von der Unfallstelle und konnte auch im Rahmen einer polizeilichen Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Ob er sich bei dem Unfall verletzte, ist nicht bekannt. Hintergrund für seine Flucht war ersten Ermittlungen zufolge die Tatsache, dass das Gefährt Ende Mai in Frankfurt gestohlen worden war. Der entstandene Sachschaden an den drei Fahrzeugen wird auf 3.500 Euro geschätzt. Hinweisgeber, die am Mittwochabend verdächtige Beobachtungen im Bereich der Berliner Straße in Eschborn gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Regionalen Verkehrsdienst der Polizei in Hattersheim, Telefonnummer 06190 / 9360 - 45, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1046/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de



Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell