POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Dienstag, 13.11.2018

Hofheim (ots) - 1. Wohnungseinbrüche im Kreisgebiet, Eppstein, Wiesenstraße, Zum Kohlwaldfeld, Bad Soden am Taunus, Kronberger Straße, Kelkheim (Taunus), Gundelhardtstraße, Hofheim am Taunus, Langenhain, Schinderhannesweg, Katzenlückstraße, festgestellt am Montag, 12.11.2018

(jn)Die Polizeidirektion Main-Taunus hat gestern insgesamt sechs Einbrüche in Wohnhäuser bzw. Wohnungen registriert, die sich teilweise bereits in den zurückliegenden Tagen ereignet hatten. Erfreulicherweise gelang es den Einbrechern nicht immer, in die Tatobjekte einzusteigen, weshalb es in diesen Fällen beim Sachschaden blieb. Bereits zwischen Dienstag, 06.11.2018, und gestern hatten es Kriminelle auf ein Einfamilienhaus in der Wiesenstraße im EPPSTEINER Stadtteil Bremthal abgesehen. Nachdem sich die Täter Zutritt verschafft hatten, indem sie eine Fensterscheibe einschlugen, entwendeten die Täter mehrere hochwertige Uhren. Der genaue Wert der Zeitmesser ist noch unklar, dürfte sich aber auf einige Tausend Euro belaufen. Auch in der Gundelhardtstraße in KELKHEIM hatten sich Einbrecher zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen ein Einfamilienhaus ausgesucht, um Beute zu machen. Die Unbekannten hebelten ein Fenster im Erdgeschoss auf und machten sich auf die Suche nach Wertgegenständen. Dabei stießen sie auf einige Pelzmäntel, die sie an sich nahmen, bevor sie unerkannt flüchteten. Der Gesamtschaden wird in diesem Fall auf circa 1.000 Euro geschätzt. Weniger erfolgreich waren unbekannte Täter in einem Mehrfamilienhaus in der Kronberger Straße in Bad Soden. Mit einem Hebelwerkzeug versuchten sie, zwischen vergangenem Freitagabend und Sonntagmorgen die Wohnungstür zu öffnen; verursachten jedoch nur zahlreiche Hebelmarken, ohne in die Wohnung einzudringen. Ebenso erfolglos blieben Einbrecher am Montagabend in EPPSTEIN, Vockenhausen, als sie in ein Einfamilienhaus in der Straße "Zum Kohlwaldfeld" einstiegen. Zunächst öffneten sie gewaltsam die Terrassentür, betraten dann das Wohnhaus und stießen hier auf die Bewohner, die auf den Lärm aufmerksam geworden waren, den die Einbrecher beim Eindringen verursacht hatten. Zwar konnten die Bewohner die Einbrecher nicht mehr sehen, gleichwohl flüchteten die Täter ohne Beute und hinterließen Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Ersten Erkenntnissen zufolge mit leeren Händen mussten Gauner von Tatorten in HOFHEIM, Langenhain flüchten. Zwischen 09:10 Uhr und 22:40 Uhr zerstörten unbekannte Täter ein Fenster und durchsuchten sämtliche Räume, Schränke und Kommoden des Wohnhauses im Schinderhannesweg nach Beute. Auch in der Katzenlückstraße blieben zwei Einbrecher in einer Doppelhaushälfte ohne Erfolg. Um 20:30 Uhr schoben zwei ca. 20 bis 30 Jahre alte Männer mit dunkler Kleidung den elektrischen Rollladen des Küchenfensters hoch und machten sich mit einem Hebelwerkzeug an dem Fenster zu schaffen. Nachdem sie dieses geöffnet hatten, stieg das Duo in die Innenräume ein, wo sie sich zwei Anwohnern des Wohnhauses gegenübersahen. Umgehend ergriffen die Männer die Flucht. Ein Täter soll kleiner gewesen sein als der zweite und eine dickliche Figur gehabt haben. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung konnten zwei bereits zahlreich in Erscheinung getretene 20 und 21 Jahre alte Männer aus Hofheim und Wiesbaden kontrolliert werden. Ob die zwei mit dem Einbruch in Verbindung zu bringen sind, bedarf jetzt weiterer Ermittlungen. Sämtliche Ermittlungen hat das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Hofheim übernommen. Dieses bittet Zeugen oder Hinweisgeber, die in den zurückliegenden Tagen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

Außerdem weist die Polizei aufgrund der vielen Einbrüche darauf hin, dass die Täter meist Fenster und Türen bevorzugen, die nur schwer einsehbar sind. Dies hat seinen Grund; Einbrecher scheuen die Entdeckung und das Licht. Die zu dieser Jahreszeit früh einsetzende Dunkelheit kommt den Tätern dabei entgegen. Ausgeschaltete Außen- und Innenbeleuchtungen signalisieren Einbrechern begünstigende Tatbegehungsmöglichkeiten. So sind es zumeist auch der Straße abgewandte Fenster und Terrassentüren, die von den Gaunern für einen Einbruch genutzt werden.

Die Bewohner können das ein oder andere tun, um Einbrechern das Leben schwerer zu machen. Technische Sicherungen und richtige Verhaltensweisen, wie das grundsätzliche Verschließen von Fenstern und Türen, können dazu beitragen, dass Einbrüche schon im Versuchsstadium scheitern. Beleuchtung am und im Haus können ein entscheidendes Kriterium sein, die Risikoschwelle für den Täter deutlich zu erhöhen. Auch für Nachbarn bietet sich durch Licht ein präventiver Blick für "ungebetene Gäste". Sprechen Sie mit Ihren Nachbarn ab, gegenseitig ein Auge auf Personen zu haben, die ihnen unbekannt sind und sich verdächtig verhalten. Notieren Sie Kennzeichen von verdächtigen Fahrzeugen und verständigen Sie unbedingt auch im Zweifelsfall immer die Polizei.

2. Ärger in der Schulpause, Flörsheim am Main, Jahnstraße, Montag, 12.11.2018, 13:25 Uhr

(jn)Am Montagmittag wurde ein 16-jähriger Schüler während einer Schulpause von einem 28-jährigen Bekannten körperlich und verbal angegriffen; er musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Gegen 14:00 Uhr wurde die Polizei von der Schulleitung über den Vorfall informiert. Demnach sei ein 16-Jähriger gegen 13:25 Uhr von einem 28-jährigen Mann aus Flörsheim im Nahbereich der Schule aufgesucht worden. Nachdem der Ältere den Schüler verbal attackiert und bedroht hatte, soll er unterschiedlichen Zeugenaussagen zufolge auf ihn eingeschlagen und auch als dieser bereits zu Boden gegangen war, auf ihn eingetreten haben. Dabei zog sich der 16-Jährige leichtere Verletzungen zu, die jedoch eine ärztliche Behandlung erforderlich machten. Hintergrund des Vorfalls könnten ersten Ermittlungen folgend Streitereien im privaten Umfeld der zwei Beteiligten sein. Gegen den 28-jährigen Tatverdächtigen, der bereits einschlägig polizeibekannt ist, wird nun wegen Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung ermittelt.

3. Gegenstände aus Opel gestohlen, Eppstein, Bremthal, Wiesenstraße, Nacht zum Montag, 12.11.2018

(jn)Autoknacker haben in der Nacht zum Montag einen schwarzen Opel in Eppstein, Bremthal gewaltsam geöffnet und Bekleidung sowie Werkzeug gestohlen. Der Wagen parkte zwischen Sonntagabend und Montagmorgen in der Wiesenstraße, als die bislang unbekannten Täter die Scheibe einschlugen und mehrere Gegenstände im Wert von ca. 400 Euro aus dem Innenraum entwendeten. Der entstandene Sachschaden an dem eingeschlagenen Fenster wird auf ca. 800 Euro geschätzt. Hinweise zu der Tat nimmt die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

4. Baustellenstrahler von Baustelle gestohlen, Hochheim am Main, Mainweg, Freitag, 09.11.2018, 18:00 Uhr bis Montag, 12.11.2018, 10:00 Uhr

(jn)Langfinger haben im Verlauf des zurückliegenden Wochenendes zwei Baustellenstrahler von einem Baustellengelände in Hochheim entwendet. Die unbekannten Täter betraten die Baustelle im Bereich des Fahrradweges am Mainweg und montierten von einem Lichtmast zwei Strahler-Batterien im Wert von jeweils 5.000 Euro ab bzw. durchtrennten die entsprechenden Stromkabel. Eine Batterie besteht aus jeweils sechs Strahlern, die zur Ausleuchtung von Baustellen genutzt werden. Derzeit gibt es keine Hinweise auf mögliche Täter. Deshalb bittet die Ermittlungsgruppe der Polizei in Flörsheim darum, verdächtige Beobachtungen unter der Rufnummer 06145 / 5476 - 0 zu melden.

5. Hochwertige Fahrräder aus Tiefgarage entwendet, Bad Soden am Taunus, Dachbergstraße, Samstag, 10.11.2018, 19:30 Uhr bis Sonntag, 11.11.2018, 08:00 Uhr

(jn)In der Nacht zum Sonntag haben Fahrraddiebe ein schwarzes Fitnessbike sowie ein Mountainbike aus einer Tiefgarage in der Dachbergstraße in Bad Soden gestohlen. Während das entwendete Fitnessbike im Wert von ca. 1.000 Euro nicht weiter gegen Diebstahl gesichert war, hatte die Besitzerin des roten Mountainbikes der Marke "Specialized" ihr Velo abgeschlossen. Der Wert des Mountainbikes wurde mit 2.000 Euro angegeben. Zeugen, die Hinweise zu dem Verbleib der Räder oder zu der Tat machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0 zu melden.

6. Autos zerkratzt, Hofheim am Taunus, Diedenbergen, Rhönstraße, Flörsheim am Main, Grabenstraße, Sonntag, 11.11.2018, 20:30 Uhr bis 10:30 Uhr

(jn)Zwei Autobesitzer meldeten sich am Montag bei den für sie zuständigen Polizeistationen in Flörsheim und Hofheim und zeigten Sachbeschädigungen an ihren Pkw an. Bereits in der Nacht zum Montag hatten ein oder mehrere unbekannte Täter einen Renault in der Rhönstraße im Hofheimer Stadtteil Diedenbergen zerkratzt und somit einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro verursacht. Am Montagvormittag traf es dann in Flörsheim ein weiteres Auto. Der schwarze VW Golf war gegen 08:00 Uhr in der Grabenstraße auf Höhe einer Apotheke abgestellt worden. Gegen 10:30 Uhr stellte die Fahrzeugnutzerin dann bei ihrer Rückkehr allem Anschein nach vorsätzliche Beschädigungen an der Fahrerseite fest. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Hinweise zu den Verursachern werden bei den Polizeistationen in Hofheim oder Flörsheim, aber auch von jeder anderen Polizeistation entgegengenommen.

7. Autofahrer unter Drogen- und Alkoholeinfluss unterwegs, Flörsheim am Main, Kriftel, Eschborn, Montag, 12.11.2018 bis Dienstag, 13.11.2018

(jn)Drei Verkehrsteilnehmer, die am Montag und in der Nacht zum Dienstag bei Verkehrskontrollen aufgefallen sind, müssen mit ernsthaften Konsequenzen rechnen. Bereits gestern Morgen kontrollierten Hofheimer Polizisten in der Beyerbachstraße in Kriftel einen 47-jährigen Mann, der seinen Pkw unter Alkoholeinfluss geführt hatte. Nicht nur ergab ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von rund einem Promille, sondern er konnte auch keinen Führerschein vorzeigen. Weitere Recherchen ergaben, dass er keine Fahrerlaubnis besitzt. Am Abend ereignete sich in der Hauptstraße in Eschborn ein weiterer Vorfall, bei dem ein 39-jähriger VW Caddy-Fahrer, der zu dieser Uhrzeit ohne Fahrzeugbeleuchtung unterwegs war, gegen 22:30 Uhr von der Eschborner Polizei kontrolliert wurde. Augenscheinlich hatte er in den zurückliegenden Stunden dem Alkohol zugesprochen, da ein vorläufiger Atemalkoholtest einen Wert von 1,2 Promille ergab. Kurze Zeit später hatten Polizeibeamte aus Flörsheim den richtigen Riecher, als sie um 00:35 Uhr den 30-jährigen Fahrer eines Mercedes Sprinters auf der Landesstraße 3366 im Bereich Flörsheim, Wicker kontrollierten. Der in Mainz wohnhafte Fahrer stand nachweislich unter Drogeneinfluss. Ihn erwartete dasselbe Schicksal wie die zwei anderen Delinquenten - alle mussten zur nächsten Polizeistation gebracht werden, wo ihnen Blut abgenommen und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet werden.

8. Unfallverursacher flüchtet, Eschborn, Sulzbacher Straße, Sonntag, 11.11.2018, 18:00 Uhr bis Montag, 12.11.2018, 09:00 Uhr

(jn)In Eschborn ereignete sich zwischen Sonntagabend und Montagmorgen eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein/e unbekannter Fahrzeugführer/in einen Seat beschädigte und sich anschließend von der Unfallstelle entfernte, ohne ihren/seinen Pflichten als Unfallbeteiligte/r nachgekommen zu sein. Die Fahrerin des Seat hatte ihren Wagen am Sonntag, gegen 18:00 Uhr, in der Sulzbacher Straße abgestellt. Am nächsten Morgen bemerkte sie gegen 09:00 Uhr, dass der Kotflügel hinten links eingedrückt und zerkratzt sowie die Stoßstange hinten links erheblich beschädigt worden war. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 2.500 Euro. Wie erste Ermittlungen an dem beschädigten Pkw zeigten, könnte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um ein rotes Fahrzeug gehandelt haben. Zeugen oder Hinweisgeber, die Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Regionalen Verkehrsdienst der Polizei in Hattersheim unter der Rufnummer 06190 / 9360 - 45 in Verbindung zu setzen.

