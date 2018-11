POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Montag, 12.11.2018

Hofheim (ots) - 1. Bewohner vertreiben Einbrecher, Bad Soden am Taunus, Königsteiner Straße, Schillerstraße, Montag, 12.11.2018, 01:15 Uhr bis 01:50 Uhr

(jn)In der vergangenen Nacht haben sich Einbrecher in Bad Soden herumgetrieben, die sowohl in der Königsteiner Straße als auch in der Schillerstraße von Bewohnern bemerkt wurden, woraufhin sie flüchteten. Gegen 01:15 Uhr hatten es mindestens zwei Kriminelle auf ein Restaurant in der Königsteiner Straße abgesehen. Sie versuchten, mit einem Hebelwerkzeug die Hintertür zu öffnen, wobei sie allem Anschein nach nicht wirklich lautlos vorgingen. Folglich wurde ein Anwohner auf die Geräusche aufmerksam, der daraufhin seinen Balkon betrat und zwei unbekannte Täter bemerkte, die sogleich aufschraken und unverrichteter Dinge die Flucht in Richtung Kurpark ergriffen. Bei dem Duo soll es sich um zwei schlanke Männer gehandelt haben, die mit dunklen Daunenjacken und schwarzen Hosen bekleidet waren. Einer soll ca. 1,85 Meter groß und damit deutlich größer als der etwa 20 cm kleinere Täter gewesen sein. Rund 45 Minuten später ereignete sich in der Schillerstraße ein weiterer Einbruch. Drei unbekannte Täter öffneten auf bisher nicht abschließend geklärte Weise einen Pkw, der in der Einfahrt eines Einfamilienhauses parkte. Aus diesem entnahmen sie einen Garagenöffner, mit dessen Hilfe sie in das Haus gelangten. Während die Langfinger mit der Suche nach Wertgegenständen beschäftigt waren, wachte ein Hausbewohner auf, woraufhin die Täter unmittelbar flüchteten. Ein Täter sei etwa 1,80 Meter groß und mit einer dunkelgrünen oder dunkelblauen Daunenjacke bekleidet gewesen. Außerdem soll er eine schwarze Jogginghose der Marke Adidas mit drei weißen Streifen auf der Seite getragen haben. Zwei weitere Täter sollen ca. 1,65 bis 1,70 Meter groß gewesen sein und konnten nicht weiter beschrieben werden. Weitere Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Hofheim, Telefonnummer 06192 / 2079 -0, in Verbindung zu setzen.

2. Einfamilienhaus aufgebrochen, Eschborn, Niederhöchstadt, Schlehenweg, Samstag, 10.11.2018, 21:00 Uhr bis Sonntag, 11.11.2018, 09:00 Uhr

(jn)Was genau Einbrechern in der Nacht zum Sonntag im Eschborner Stadtteil Niederhöchstadt in die Hände fiel ist bisher unklar. Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen betraten unbekannte Täter das Grundstück im Schlehenweg und näherten sich einem Fenster auf der Rückseite des Einfamilienhauses, dessen Rollladen sie nach oben schoben. Hiernach hebelten sie mehrfach an dem Fenster, bis dieses aus der Verankerung gelöst und nach innen gedrückt werden konnte, wodurch sie sich Zutritt zu dem Wohnhaus verschafften. Nach der Absuche mehrerer Wohnräume verschwanden der oder die Täter unerkannt und ließen wenige Hundert Euro Sachschaden zurück. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 bei der Kriminalpolizei in Hofheim entgegengenommen.

3. Einbrecher klettern auf Balkon, Hofheim am Taunus, Langenhain, Kornblumenweg, Donnerstag, 08.11.2018, 17:00 Uhr bis Freitag, 09.11.2018, 09:00 Uhr

(jn)Im Hofheimer Stadtteil Langenhain haben unbekannte Täter die Abwesenheit der Bewohner genutzt, um in der Nacht zu Freitag, 09.11.2018, in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Zunächst machten sich die Täter gewaltsam an der Terrassentür im rückwärtigen Bereich des Wohnhauses zu schaffen und beschädigten dabei die Glasscheibe. Da ein Eindringen hier nicht weiter möglich schien, entschieden sich der oder die Kriminellen dafür, auf den Balkon zu klettern und die Balkontür aufzuhebeln. Nachdem dies geglückt war, durchsuchten die Unbekannten sämtliche Räume und verschwanden unerkannt mit bislang unbekannter Beute. Hinweise, die in Zusammenhang mit dem Einbruch stehen, nimmt die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

4. Autoknacker lässt Reisetasche mitgehen, Hattersheim am Main, Dürerstraße, Freitag, 09.11.2018, 19:50 Uhr bis 21:20 Uhr

(jn)Am Freitagabend wurde in Hattersheim ein Pkw aufgebrochen und aus dem Innenraum eine Reisetasche mit Kleidung und einer Digitalkamera gestohlen. Das Fahrzeug parkte zwischen 19:50 Uhr und 21:20 Uhr in der Dürerstraße, als der oder die Autoknacker die hintere rechte Dreiecksscheibe des grauen Daimler Chrysler einschlugen. Anschließend nahmen sie eine ca. 60 cm lange, braune Ledertasche mit Reißverschluss an sich, in der sich hochwertige Kleidung und ein Fotoapparat mit einem Gesamtwert in Höhe von ca. 1.000 Euro befanden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei in Hofheim hat in diesem Fall die Ermittlungen übernommen und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

5. Zigarettenautomat gestohlen und ausgeräumt, Liederbach am Taunus, Wachenheimer Straße, Samstag, 10.11.2018, 17:00 Uhr bis Sonntag, 11.11.2018, 09:30 Uhr

(jn)Einen Gesamtschaden in Höhe von mindestens 3.000 Euro haben ein oder mehrere unbekannte Täter am Wochenende verursacht, indem sie einen Zigarettenautomaten gestohlen, ausgeräumt und dann in einen Bach geworfen haben. Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen entwendeten die Gauner den Automaten aus der Liederbachhalle in der Wachenheimer Straße und transportierten ihn etwa 200 Meter weit weg zu einer Brücke, die über den Liederbach führt. Dafür nutzten die Unbekannten einen Mattenwagen, den sie ebenfalls aus der Liederbachhalle stahlen. Nach dem Transport schlachteten sie das Aufbewahrungsbehältnis für Bargeld und Rauchwaren aus und warfen es in den Liederbach, wo es am Sonntagmorgen durch Passanten gefunden wurde. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Kelkheim sucht in diesem Fall nach Zeugen oder Hinweisgebern. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06195 / 6749 - 40 zu melden.

6. Frau von Hund gebissen, Liederbach am Taunus, Feldbereich Landesstraße 3016, Samstag, 10.11.2018, 17:30 Uhr

(jn)Eine 46-jährige Frau hat sich am Sonntag bei der Polizei in Kelkheim gemeldet und Anzeige erstattet, nachdem sie am Samstagnachmittag von einem Hund gebissen worden war. Ihren Angaben zufolge war sie gegen 17:30 Uhr mit ihrem Hund unmittelbar hinter einem Discounter auf einem asphaltierten Weg unterwegs, der ins Feld im Bereich der Landesstraße 3016 führt. Auf einmal sei ihr dann ein nicht angeleinter Hund entgegengerannt, woraufhin sie ihren eigenen Hund auf den Arm nahm, um ihn vor dem vermeintlich aggressiven Hund zu schützen. Dieser sei dann an ihr hochgesprungen und habe sie in die Hüfte gebissen, bevor der Vierbeiner von seiner Besitzerin am Halsband zurückgezogen wurde. Im weiteren Verlauf sei die Besitzerin einfach weitergegangen, da der Vorfall ihrer Ansicht nach lapidar gewesen sei; auch die Angabe ihrer Personalien verweigerte sie. Die 46-jährige wurde durch den Vorfall leicht verletzt und musste ärztlich behandelt werden. Mittlerweile konnte die Identität der unbekannten Hundehalterin geklärt werden. Auf sie kommt nun zumindest ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung zu.

7. Berauscht am Steuer, Hofheim am Taunus, Schmelzweg, Samstag, 10.11.2018, 14:40 Uhr bis 16:00 Uhr

(jn)Hofheimer Polizeibeamte haben am Samstagnachmittag im Schmelzweg eine Verkehrskontrolle durchgeführt und dabei einen 41-jährigen Mann kontrolliert, der unter Drogeneinfluss stand. Gegen 15:30 Uhr fuhr der 41-jährige Hofheimer in die Kontrollstelle und zeigte gegenüber den Beamten eindeutige Anzeichen einer Drogenbeeinflussung, weshalb bei ihm auf der nahegelegenen Wache Blut entnommen wurde. Außerdem wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Während der Kontrollzeit zwischen 14:40 Uhr und 16:00 Uhr stellten die Ordnungshüter auch mehrere Verstöße gegen die Gurtpflicht sowie das Handyverbot fest.

