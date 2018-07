POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Mittwoch, 04.07.2018

Hofheim (ots) - 1. Feuer auf Pferdehof, Kelkheim (Taunus), Fischbach, Rettershof, Mittwoch, 04.07.2018, gegen 01:30 Uhr

(jn)Bei dem Brand eines Pferdehofes in der vergangenen Nacht im Kelkheimer Stadtteil Fischbach sind zwei Personen leicht verletzt worden und ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Gegen 01:30 Uhr wurde der Rettungsleitstelle ein Feuer auf dem Rettershof gemeldet, woraufhin zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei zur Brandstelle fuhren. Zu diesem Zeitpunkt stand die Stallanlage des Gutshofes mit darüber liegendem Heulager in Vollbrand. Zwei Kinder, die auf dem Heuboden des Gebäudes nächtigten, wurden durch glückliche Umstände auf das Feuer aufmerksam und konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Die Bewohner des auf dem Rettershof gelegenen Wohnhauses wurden nach einer zügigen Evakuierung in einem benachbarten Hotel untergebracht. Glücklicherweise waren zu diesem Zeitpunkt bereits sämtliche Pferde von Angestellten des Hofes aus deren Bestallung freigelassen worden bzw. hatten sich selber befreit. Zwei 30 und 40 Jahre alte Angestellte wurden durch Rauchgase leicht verletzt. Durch ein rasches Handeln der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf die benachbarte Wohnbebauung sowie die Reithalle verhindert werden. Die umfangreichen Nachlöscharbeiten dauern bis zum Mitteilungszeitpunkt an.

Aufgrund der in Panik geratenen, frei umherlaufenden Pferde, die in sämtliche Himmelsrichtungen davongelaufen waren, musste die B455, die L3369 und die L3016 bis in die Morgenstunden gesperrt werden. Leider kollidierte ein Pferd mit einem eintreffenden Fahrzeug der Feuerwehr und verstarb noch an der Unfallstelle. Ein weiteres Pferd erlag auf der Flucht seinen Verletzungen und konnte nur noch tot auf einem Acker aufgefunden werden. Die übrigen frei herumlaufenden, teilweise schwerverletzten Pferde konnten im Verlauf der folgenden Stunden eingefangen werden. Vier Tiere befinden sich noch in ärztlicher Behandlung. Für die Suchmaßnahmen wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt.

Die Brandermittler der Kriminalpolizei in Hofheim haben mittlerweile die Ermittlungen vor Ort aufgenommen und mit der Brandursachenerforschung begonnen. Derzeit liegen keine Hinweise auf eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandlegung vor; die Brandursache ist noch unklar. Erste Schätzungen über die Höhe des entstandenen Schadens belaufen sich auf ca. 500.000 Euro.

2. Streit gerät außer Kontrolle, Flörsheim am Main, Hafenstraße, Dienstag, 03.07.2018, 22:00 Uhr

(fs)Am Abend des 03.07.2018 gerieten am Mainufer, nahe der Hafenstraße in Flörsheim, drei Männer im Alter von 23 bis 28 Jahren aneinander. Ersten Ermittlungen zufolge hielten sich die drei aus Syrien stammenden Asylbewerber gemeinsam am Mainufer auf, bis es zu einem Streit innerhalb der Gruppe kam. Im Zuge der Streitigkeit kam es zu einer wechselseitigen Körperverletzung bei welcher der 28-Jährige ein Messer eingesetzt haben soll und seinen zwei Kontrahenten Schnitt- und Stichverletzungen zufügte. Diese mussten in umliegende Krankenhäuser transportiert und ärztlich behandelt werden. Allen drei alkoholisierten Beteiligten wurde Blut abgenommen. Der 28-Jährige wurde vorläufig festgenommen und nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Polizei in Flörsheim ermittelt jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen das Trio.

3. Seniorin bestohlen, Eschborn, Elly-Beinhorn-Straße, Dienstag, 03.07.2018, 10:00 Uhr

(fs)Auf einem Flohmarkt in Eschborn hat eine bislang unbekannte weibliche Täterin am Morgen des Dienstages eine 79- jährige Frau bestohlen. Ersten Ermittlungen zufolge war die Dame mit ihrer Gehhilfe auf einem Parkplatz nahe der Elly-Beinhorn-Straße unterwegs, als die Täterin einen unbeobachteten Zeitpunkt nutzte, um die Handtasche der Geschädigten zu entwenden. Die bislang unbekannte Täterin entfernte sich mit ihrer Beute im Wert von ca. 500 Euro unbemerkt vom Tatort. Die Täterin wird von der Zeugin als ca. 40 Jahre alt und etwa 160 cm groß beschrieben. Sie habe eine sehr dünne Figur sowie braune lange Haare. Die Polizeistation in Eschborn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06196 / 9695 - 0 zu melden.

4. Diebin wird rabiat, Sulzbach, Main-Taunus-Zentrum, Dienstag, 03.07.2017, 10:55 Uhr

(fs)Eine 31- jährige Frau aus Frankfurt machte am Dienstagvormittag einen Ladendetektiv des Main-Taunus-Zentrums in Sulzbach auf sich aufmerksam, indem sie mehrere Kosmetika unter ihrer Kleidung versteckte. Als die Täterin beim Verlassen des Geschäftes durch den Ladendetektiv angesprochen wurde, reagierte sie mit heftigsten Beleidigungen gegenüber dem Detektiv und versuchte sich mithilfe körperlicher Gewalt der Situation zu entziehen. Dabei wurde der Ladendetektiv leicht verletzt. Das Diebesgut im Wert von ca. 80 Euro konnte durch die Polizei sichergestellt werden. Gegen die aggressive Ladendiebin wird jetzt wegen Diebstahl, Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung ermittelt.

5. Mehrere Fensterscheiben beschädigt, Flörsheim am Main, Jahnstraße, Wickerer Straße, Dienstag, 03.07.2018, 23:20 Uhr bis 23:45 Uhr

(jn)In den Abendstunden des vergangenen Dienstages haben mehrere unbekannte Täter die Fensterscheiben der Sophie-Scholl-Schule und einer Bäckerei in der Wickerer Straße in Flörsheim beschädigt. Zunächst wurden der Polizei gegen 23:20 Uhr laute Schläge auf dem Schulgelände in der Jahnstraße gemeldet. Augenscheinlich hatten Unbekannte zwei Fenster mit Steinwürfen beschädigt und dadurch circa 2.000 Euro Sachschaden verursacht. Kurze Zeit später, gegen 23:45 Uhr, beobachteten Zeugen, wie drei bis vier männliche Jugendliche mit weißen T-Shirts und kurzen Hosen versuchten, die Schaufensterscheibe der Bäckerei mit einem Stein einzuschlagen. Durch ihre Tat entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Anschließend flüchteten die Vandalen noch vor Eintreffen der Polizei. Im Rahmen einer Fahndung wurden mehrere Jugendliche angetroffen und kontrolliert. Die Polizei in Flörsheim überprüft jetzt, ob diese Personen mit den zuvor begangenen Taten in Verbindung gebracht werden können. Sachdienliche Hinweise erbittet die Ermittlungsgruppe in Flörsheim unter der Telefonnummer 06145 / 5476 - 0.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1046/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de



Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell