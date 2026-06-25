PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Ohne Führerschein diverse Verstöße begangen und Polzisten gefährdet +++ In Kellerwohnung eingebrochen +++ Diebe auf Friedhof zugange +++ Heuballen brennen

Limburg (ots)

1. Ohne Führerschein diverse Verstöße begangen und Polzisten gefährdet, Limburg, Donnerstag, 25.06.2026, 01:45 Uhr

(fh/kq)In der Nacht zum Donnerstag hat ein führerscheinloser Autofahrer eine Reihe an Ordnungswidrigkeiten und Straftaten begangen und dabei auch Polizisten gefährdet.

Gegen 01:45 Uhr führten Einsatzkräfte Geschwindigkeitsmessungen durch, als ein Volvo S40 mit 60 km/h bei erlaubten 30 km/h gemessen wurde. Ein Polizeibeamter gab dem Fahrer mittels Anhaltekelle und Taschenlampe das Zeichen zum Anhalten. Nach bisherigen Erkenntnissen beschleunigte der Fahrer jedoch stark und fuhr auf den Beamten zu, sodass dieser zur Vermeidung einer Kollision, ausweichen musste.

Anschließend setzte der Fahrer seine Flucht fort, missachtete eine rote Ampel und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit weiter. Einer in der Nähe befindlichen Polizeistreife gelang es schließlich, das Fahrzeug durch geschicktes Positionieren des Streifenwagens zu stoppen.

Der Fahrer, ein 43-jähriger Mann aus Limburg, wurde vorläufig festgenommen. Im Rahmen der weiteren Maßnahmen stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem waren an dem Volvo Kennzeichen angebracht, die nicht zu dem Fahrzeug gehörten. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 43-Jährige entlassen. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

2. In Kellerwohnung eingebrochen,

Dornburg-Langendernbach, Brückenstraße, Mittwoch, 24.06.2026, 04:19 Uhr bis 14:25 Uhr

(fh)Im Laufe des Mittwochs brachen Unbekannte in eine Kellerwohnung in Langendernbach ein. In einem unbemerkten Moment suchten die Einbrecher das Mehrfamilienhaus in der Brückenstraße auf und brachen gewaltsam die Tür zu der Kellerwohnung auf. Anschließend durchwühlten sie die dahinter befindlichen Räume und nahmen Schmuck, Bargeld sowie persönliche Gegenstände an sich mit denen sie das Weite suchten.

Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber wenden sich bitte unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 an die Kriminalpolizei in Limburg.

3. Diebe auf Friedhof zugange,

Waldbrunn-Fussingen, Hinterstraße, Festgestellt: Mittwoch, 17.06.2026, 09:00 Uhr

(fh)Bereits vergangene Woche haben Diebe in Fussingen auf dem dortigen Friedhof zugeschlagen. Zu einem unbekannten Zeitpunkt betraten die Täter die Ruhestätte in der Hinterstraße und suchten ein Grab auf, dessen kupfernes Grabkreuz sie kurzerhand mit einem Werkzeug entfernten und damit die Flucht ergriffen.

Zeuginnen oder Zeugen wenden sich bitte an die Polizeistation Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0.

4. Heuballen brennen,

Löhnberg-Niedershausen, Höhe Lindenhof, Mittwoch, 24.06.2026, 20:00 Uhr

(fh)Am Mittwochabend sorgten brennende Heuballen in Löhnberg-Niedershausen für einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Gegen 20:00 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einer Feldgemarkung nahe des Lindenhofs gerufen, da dort drei Heuballen in Brand stehen würden. Vor Ort gelang es der Feuerwehr den Brand zu löschen. Die Polizei hat nun die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache aufgenommen. Hinweise in diesem Zusammenhang werden unter der Telefonnummer (06471 9386-0 entgegengenommen.

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