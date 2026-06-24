PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Falscher "PayPal"-Mitarbeiter gelangt an sensible Daten

Limburg (ots)

Bad Camberg,

Dienstag, 23.06.2026, 14:20 Uhr

(fh)Am Dienstag sind Betrüger an sensible Daten eines Mannes aus Bad Cambergers gelangt. Am Nachmittag wurde der Mann telefonisch kontaktiert. Am anderen Ende der Leitung meldete sich ein Mitarbeiter von "PayPal" der den Senior durch eine geschickte Gesprächsführung nach sensiblen Daten ausfragte und diese letztlich auch erhielt. Als der Mann sich anschließend bei seiner Hausbank rückversicherte, wurde ihm dort mitgeteilt, dass es ungewöhnliche Aktivitäten auf seinem Konto gab. Ein Schaden war glücklicherweise noch nicht entstanden, sodass das Konto gesperrt werden konnte.

Die Polizei warnt dringend davor, auf derartige Anrufe einzugehen. Kein Mitarbeiter einer seriösen Firma wird Sie unaufgefordert zu Hause anrufen und die Behebung von Problemen anbieten, die Sie vor dem Anruf noch gar nicht hatten. Lassen Sie sich von Unbekannten nicht um den Finger wickeln. Beenden Sie das Gespräch rechtzeitig. Geben Sie keine Kontodaten, Kreditkartendaten oder gar ein Passwort preis und überweisen Sie kein Geld.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell