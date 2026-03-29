PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Raub im Parkhaus +++ Unfallflucht mit verletzter Person

Limburg (ots)

1. Raub im Parkhaus,

Limburg, Graupfortstraße,

Samstag, 28.03.2026, 17:55 Uhr

(rk) Am Samstagabend kam es in Limburg zu einem Raub.

Um 17:55 Uhr wurde der Polizei in Limburg ein Raub in einem Parkhaus in der Graupfortstraße gemeldet. Ein 16-jähriger Jugendlicher aus Bad Camberg gab an, dass er von einem jungen Mann mehrfach mit der Faust geschlagen worden sei, woraufhin er zu Boden ging. Im Anschluss wurde er von dem Mann aufgefordert, seine Klamotten auszuziehen und seine Wertgegenstände auszuhändigen.

Anschließend entfernte sich der Räuber in unbekannte Richtung.

Er wird beschrieben als 20-30-jähriger Mann mit schwarzafrikanischem Erscheinungsbild.

Er hatte auffällige grün/türkis-gefärbte kurze Haare, war ca. 183cm groß und von athletischer Gestalt. Weiterhin trug er einen Kinnbart und ein silbernes Augenbrauenpiercing.

Bekleidet war der Mann mit einer roten Weste, einem schwarzen Hoodie, einer roten Jogginghose und blau/weißen Sneakern.

Hinweise erbittet sich die Polizei in Limburg unter der 06431-9140-0.

2. Unfall mit Personenschaden verursacht und weggefahren,

Hadamar, Hundsanger Straße/Mönchberg,

Samstag, 28.03.2026, 16:55 Uhr

(rk) Am frühen Samstagabend kam es in Hadamar zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person.

Um 16:55 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und teilte mit, dass er gerade gesehen habe, wie es im Bereich Mönchberg/Hundsanger Straße zu einem Unfall gekommen sei, bei dem sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernt habe.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 17-jähriger junger Mann aus Dreikirchen mit seinem Roller die Hundsanger Straße in Richtung Stadtmitte, als ein dunkles Fahrzeug aus der Straße "Am Mönchberg" auf die Hundsanger Straße einbog und dem Rollerfahrer die Vorfahrt nahm, so dass er eine Gefahrenbremsung einleiten musste und daraufhin stürzte. Durch den Sturz zog sich der Rollerfahrer leichte Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht und dort behandelt werden.

Der Fahrer oder die Fahrerin des dunklen Fahrzeugs entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, obwohl er oder sie mitbekommen haben muss, dass es aufgrund des Fahrfehlers zu einem Verkehrsunfall gekommen ist.

Das Fahrzeug wird als dunkler Mercedes SUV beschrieben.

Wer Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der 06431-9140-0 in Verbindung zu setzen.

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