POL-LM: +++ Motorradfahrer kollidiert mit Katze +++ Diebstahl von elektrischem Krankenfahrstuhl +++ Unfallflucht in Elz +++ Diebstahl von E-Scooter und Kärcher +++ Unfallflucht in Niedershausen

Limburg (ots)

1. Motorradfahrer kollidiert mit Katze

65597 Hünfelden, Landesstraße 3277 von Ohren in Richtung Kirberg, Samstag, 08.07.2023, 11:39 Uhr

Am Samstagmittag ist ein Motorradfahrer bei einem Unfall auf der L3277 leicht verletzt worden. Der 59-Jährige war mit einer Harley-Davidson unterwegs, als ihm plötzlich eine Katze vor das Motorrad lief und er die Kontrolle verlor und stürzte. Der 59-Jährige musste mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 2.000 EUR.

2. Diebstahl von elektrischem Krankenfahrstuhl

65551 Limburg-Lindenholzhausen, Am Alten Sportplatz 9, Freitag, 07.07.2023, 21:00 Uhr bis Samstag, 08.07.2023, 07:00 Uhr

Unbekannte entwendeten den silberfarbenen, elektr. Krankenfahrstuhl des Geschädigten, welcher über Nacht zum Laden der Akkus im rückwärtigen Bereich des Seniorenwohnheims im Außenbereich abgestellt war. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen machen können, melden sich bitte bei der Polizeistation Limburg unter der 06431-91400.

3. Unfallflucht in Elz

65604 Elz, Kreisstraße 346, Niedererbach in Fahrtrichtung Elz, Samstag, 08.07.2023, 15:18 Uhr

Der 59-Jährige Motorradfahrer befuhr die K 346 aus Fahrtrichtung Niedererbach kommend in Fahrtrichtung Elz. Kurz vor dem Forsthaus kam dem Motorradfahrer ein Fahrzeug auf seiner Fahrspur entgegen. Er musste ausweichen und fuhr mit seiner Maschine in den Graben. Dort kam er zu Fall und verletzte sich schwer. Bei dem Unfallverursacher soll es sich um einen blauen PKW gehandelt haben. Er kam seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nicht nach und entfernte sich von der Unfallstelle. Die Ermittlungsgruppe der Limburger Polizei ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

4. Diebstahl von E-Scooter und Kärcher

65594 Runkel-Wirbelau, Lindenstraße 16, Freitag, 07.07.2023, 19:00 Uhr bis Samstag, 08.07.2023, 13:00 Uhr Unbekannte entwendeten einen E-Scooter und einen Kärcher-Hochdruckreiniger aus der unverschlossenen Garage des Geschädigten. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 1.000 EURO. Die Polizei in Weilburg ermittelt wegen Diebstahl und erbittet Hinweise unter der Rufnummer 06471/9386-0.

5. Unfallflucht in Niedershausen

35792 Löhnberg-Niedershausen, Löhnberger Straße 3, So. 09.07.2023, 00:03 Uhr

Der 58-Jährige Fahrzeugführer befuhr mit seinem weißen Audi A4 die Löhnberger Straße in Niedershausen in Richtung Löhnberg. Ausgangs einer Rechtskurve parkte der Unfallverursacher zunächst am rechten Fahrbahnrand. Als er mit seinem Audi fast komplett an dem stehenden Pkw vorbeigefahren war, fuhr der geparkte Pkw plötzlich vom Fahrbahnrand an und touchierte das Fahrzeug an der rechten hinteren Fahrzeugseite. Anschließend fuhr das Fahrzeug noch einmal von hinten auf den Audi auf.

Beide Fahrzeuge hielten anschließend kurz an, bevor der Unfallverursacher sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.

Die Ermittlungsgruppe der Weilburger Polizei ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht und bittet unter der Rufnummer 06471/ 9386-0 um Hinweise.

