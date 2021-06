POL-LM: Vermisstenmeldung der Kriminalpolizei Limburg-Weilburg - 16 Jahre alte Jugendliche aus Bad Camberg-Würges vermisst

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

Vermisstenmeldung der Kriminalpolizei Limburg-Weilburg - 16 Jahre alte Jugendliche aus Bad Camberg-Würges vermisst

Limburg (ots)

(fh)Seit Freitag, dem 18.06.2021 wird die 16-jährige Laura Teodara Zana aus Bad Camberg-Würges vermisst. Die Jugendliche verließ am Freitag, gegen 17:50 Uhr die Wohnung ihrer Eltern und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Ersten Ermittlungen zufolge könnte Laura auf dem Weg in Richtung Ungarn sein. Dabei ist sie möglicherweise in Begleitung eines 36-jährigen Bekannten. Alle bisherigen Maßnahmen der Limburger Kriminalpolizei verliefen ergebnislos.

Die Vermisste ist etwa 160 cm groß und hat blondes Haar. Über ihre Kleidung ist nichts bekannt. Auffällig ist eine Narbe am rechten Unterarm, sowie die Tätowierung einer Ranke samt dem Datum: 21.08.1985 im Bereich ihres rechten Knöchels.

Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort nimmt die Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

