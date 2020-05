PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 08.05.2020

Limburg (ots)

1. Vandalen wüten auf Schulgelände Hadamar-Niederhadamar, Freiherr-vom-Stein-Straße, Mittwoch, 06.05.2020, 17.00 Uhr bis Donnerstag, 07.05.2020, 06.00 Uhr

(si)In der Nacht zum Donnerstag haben Vandalen auf einem Schulgelände in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Niederhadamar gewütet. Die Unbekannten beschmierten das Schulgebäude mit Farbe, wodurch ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro entstand. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

2. Kennzeichen entwendet, Limburg, Heinrich-von-Kleist-Straße, Donnerstag, 07.05.2020, 08.30 Uhr bis 13.30 Uhr

(si)Auf die amtlichen Kennzeichen eines Skoda Fabia hatten es Unbekannte am Donnerstag in der Heinrich-von-Kleist-Straße in Limburg abgesehen. Die Diebe machten sich zwischen 08.30 Uhr und 13.30 Uhr auf dem Parkplatz einer Schule an dem roten Pkw zu schaffen und entwendeten die Kennzeichenschilder LM-RM 790. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

3. Aktueller Blitzerreport - Achtung Bußgeldkatalog-Verordnung geändert!

(si)Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In diesem Zusammenhang möchten wir auf die aktuelle Änderung der straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften aufmerksam machen, die am 28.04.2020 in Kraft getreten ist. Dabei wurden einige Tatbestände der Bußgeldkatalog-Verordnung geändert, was unter anderem auch Auswirkungen auf die Ahndung von Geschwindigkeitsverstößen hat.

Folgen hat dies auf die Höhe der Geldbußen und es wird bei geringeren Geschwindigkeitsverstößen als bisher ein Monat Fahrverbot verhängt. Fahrverbote drohen nun innerorts bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 21 km/h und außerorts von 26 km/h. Ziel der Maßnahmen ist die Wahrnehmung einer effektiven Ahndung und Sanktionierung von Verkehrsverstößen und damit die Schaffung von mehr Verkehrssicherheit für alle.

Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Limburg-Weilburg für die kommende Woche:

Freitag: B 456, Höhe Autohaus, Fahrtrichtung Usingen

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

