POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 01.12.2019

--Unfallflucht in Waldbrunn-Hausen-- Am heutigen Morgen, gegen 03.20 Uhr, hörte ein Anwohner im Fussinger Weg in Hausen einen lauten Knall. Als der Anwohner nach draußen ging, musste er feststellen, dass sein geparkter PKW stark beschädigt war. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Anwohner sah jedoch noch, dass ein PKW in Richtung Fussingen davonfuhr; daraufhin stieg er in sein Fahrzeug und machte sich auf die Suche nach dem Flüchtenden. Am Sportplatz in Fussingen wurde er fündig; hier war ein unfallbeschädigter Mazda abgestellt. Ein Fahrer war jedoch nicht mehr vor Ort; die Ermittlungen hierzu dauern an. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 8.500 Euro. Etwaige Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der Polizei Limburg unter 06431/9140-0 in Verbindung zu setzen.

--Unfall unter Medikamenteneinfluss-- Am 01.12.2019, gegen 03.45 Uhr, fiel einer Zeugin auf der B 49 bei Löhnberg ein PKW auf. Dieser fuhr äußerst langsam und in Schlangenlinien. Auf seiner weiteren Fahrt touchierte er mehrfach die Leitplanken. Schließlich hielt der 56-jährige aus dem Westerwaldkreis an; er machte auf die Streife einen teilweise verwirrten Eindruck. Er gab an, dass er Medikamente eingenommen habe, mit denen er kein Fahrzeug führen darf. Der Fahrer musste eine Blutprobe abgeben. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5.000 Euro.

