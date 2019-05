Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Glück im Unglück auf der A65

Edenkoben (ots)

Glück im Unglück hatte am heutigen Nachmittag eine 19jährige Pkw-Fahrerin aus Kandel. Sie befuhr die Auffahrt Neustadt-Süd zur BAB 65 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor die junge Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug und schleuderte in den Straßengraben. Ein Schaden entstand hierbei nicht, auch blieb die Fahrerin unverletzt. Für die Bergungsarbeiten musste die rechte Fahrspur der A 65 für ca. 45 Minuten gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell