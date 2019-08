PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg von Mittwoch, 21.08.2019

Limburg (ots)

1. Einbruch in Imbiss, Weilburg, Ostpreußenstraße, Dienstag, 20.08.2019, 21:00 Uhr bis Mittwoch, 21.08.2019, 06:00 Uhr

(te)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es zu einem Einbruch in einen Imbiss in der Ostpreußenstraße in Weilburg. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Gebäude und entwendeten Bargeld aus dem Kassenbereich. Die Kriminalpolizei Limburg hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeistation Limburg a.d. Lahn unter der (06431) 9140 - 0 zu melden.

2. Einbruch in Imbiss, Weilburg, Frankfurter Straße, Dienstag, 20.08.2019, 16:00 Uhr bis Mittwoch, 21.08.2019, 10:00 Uhr

(te)In der Zeit von Dienstagnachmittag bis Mittwochvormittag kam es zu einem Einbruch in einen Imbiss in der Frankfurter Straße in Weilburg. Unbekannte Täter öffneten gewaltsam die Tür und gelangten so ins Innere. Anschließend wurden über Einhundert Euro Bargeld entwendet. Die Kriminalpolizei Limburg hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeistation Limburg a.d. Lahn unter der (06431) 9140 - 0 zu melden.

3. Kabeldiebstahl von Baustelle, Merenberg, Industriestraße, Montag, 19.08.2019, 18:00 Uhr bis Dienstag, 20.08.2019, 06:30 Uhr

(te)In der Zeit von Montagabend bis Dienstagfrüh wurden zirka 100 Meter Stromkabel von einem Baustellengelände in der Industriestraße in Merenberg entwendet. Der Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Am Wochenende wurden große Teile des Baugerüstes auf derselben Baustelle gestohlen. Aktuell wird nicht ausgeschlossen, dass es sich um dieselben Täter handelt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeistation Weilburg unter der (06471) 9386 - 0 zu melden.

4. Verkehrsunfallflucht in Löhnberg, Löhnberg, Seltersweg (Parkplatz), Dienstag, 20.08.2019, 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr

(te)Am Dienstagmittag kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz der Firma Selters in Löhnberg. Der schwarze Ford Kuga des 59-jährigen Geschädigten wurde zuvor ordnungsgemäß abgestellt. Der unbekannte Unfallverursacher beschädigte dieses Fahrzeug im Bereich der vorderen rechten Fahrzeugseite. Anschließend entfernte sich dieser unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeistation Limburg a.d. Lahn unter der (06431) 9140 - 0 zu melden.

