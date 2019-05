PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung vom 12.05.2019

Limburg (ots)

Geldbörse wurde entwendet

65549 Limburg, Frankfurter Straße

Im "Cafe` Generale" entwendeten derzeit unbekannte Täter am Samstag in der Zeit zwischen 11.00 und 13.00 Uhr aus einer Jackeninnentasche eine Geldbörse samt Bargeld und Ausweisdokumenten. Die Jacke war an der Garderobe aufgehängt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der 06431 - 913400 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeihauptkommissar

Andreas Alt

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Kommissar vom Dienst

Telefon: (06431) 9140-0

E-Mail: KvD.Limburg.ppwh@polizei.hessen.de

