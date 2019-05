PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 10.05.2019

Limburg (ots)

1. Kompletträder von fünf Fahrzeugen abmontiert, Limburg, Offheim, An der Meil, 08.05.2019, 18.30 Uhr bis 09.05.2019, 06.20 Uhr,

(pl)Auf dem gemeinsamen Gelände zweier Autohäuser in der Straße "An der Meil" in Offheim haben in der Nacht zum Donnerstag Reifendiebe zugeschlagen. Die Täter montierten von fünf dort abgestellten Autos die Reifen ab und entwendeten diese. Bei den betroffenen Fahrzeugen handelte es sich um drei BMW und um zwei Hyundai. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

2. Von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen, Villmar, Weyer, Landesstraße 3021, 10.05.2019, 05.30 Uhr,

(pl)Am frühen Freitagmorgen kam es auf der L 3021 zwischen Weyer und Münster zu einem Verkehrsunfall. Ein 32-jähriger Autofahrer war gegen 05.30 Uhr mit seinem Opel Astra in einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Pkw überschlug sich und kam schließlich auf den Rädern wieder zum Stehen. Bei dem Unfall wurde der Autofahrer leicht verletzt. Der erheblich beschädigte Unfallwagen war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

3. Aktueller Blitzerreport des Kreises Limburg-Weilburg, Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden sie die Messstelle der Polizei für die kommende Woche im Bereich Limburg-Weilburg:

Montag: Merenberg, Weilburger Straße

Donnerstag: Gem. Niederselters, B 8

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben der veröffentlichten, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

