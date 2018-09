POL-BN: Versuchter Straßenraub in Dottendorf - 30-Jähriger mit Messer bedroht

Bonn (ots) - Zwei unbekannte Männer haben am gestrigen Sonntag (09.09.2018)versucht einen 30-Jährigen in Dottendorf auszurauben: Nach eigenen Angaben war der Mann gegen 01:45 Uhr zu Fuß auf der Dottendorfer Straße unterwegs. Im Bereich der Einmündung zur Christian-Miesen-Straße seien ihm zwei Unbekannte entgegen gekommen, von denen er aufgefordert wurde seine Wertsachen herauszugeben. Einer der Männer trug einen grünen Kapuzenpullover und habe dabei ein Messer gezeigt. Als der 30-Jährige der Forderung nicht nachkam, habe ihn der andere Täter, der mit einer schwarzen Lederjacke bekleidet war, mit einer Flasche an der Hand verletzt. Anschließend seien die Männer geflohen. Das Opfer wurde vor Ort von Rettungssanitätern behandelt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das zuständige Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen zu dem Fall übernommen und bittet um Hinweise. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/150 bei der Polizei zu melden

Rückfragen bitte an:



Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell