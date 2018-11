POL-NMS: 181125-2-pdnms Vorläufige Festnahmen nach Ladendiebstahl

Neumünster (ots) - 181125-2-pdnms Vorläufige Festnahmen nach Ladendiebstahl

Neumünster / Am 24.11.2018, gegen 11.00 Uhr, wurde der Polizei Neumünster ein Ladendiebstahl in einem Discount-Markt in der Rendsburger Straße gemeldet. Dort waren zwei junge Männer (17und 19 Jahre alt) beim Ladendiebstahl beobachtet worden. Der Filialleiter konnte den 19-jährigen zunächst mit ins Büro nehmen, wo in einem Rucksack verstaut mehrere gestohlene Pakete Kaffee gefunden wurden. Der zweite konnte zunächst flüchten und auch der 19-jähirge flüchtete, nachdem der den Filialleiter bedroht hatte. Im Rahmen der Fahndung konnte die beiden aufgrund der Beschreibungen kurz darauf in der Färberstraße von einer Funkstreifenbesatzung angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Nach den erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurden beide wieder entlassen. Sie waren der Polizei bereits bekannt und werden sich wegen Diebstahls verantworten müssen.

Rainer Wetzel

