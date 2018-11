POL-NMS: 181125-1-pdnms Illegale Bauschuttentsorgung

Luhnstedt (ots) - 181125-1-pdnms Illegale Bauschuttentsorgung

Luhnstedt / Am 23.11.2018, gegen 11.20 Uhr wurde der Polizei in Rendsburg illegal entsorgter Bauschutt auf einem Waldweg zwischen Nienlanden und Luhnstedt gemeldet. Dort fanden die Beamten des Umweltschutztrupps der Polizei etwa fünf Kubikmeter Eternitplatten vor. Die Platten waren in sogenannten Bigpacks auf einem Waldweg in unmittelbarer Nähe der dortigen Verbindungsstraße zwischen Nienlanden und Luhnstedt von unbekannten abgestellt worden. Die Polizei geht zurzeit davon aus, dass es sich bei den Wellplatten um asbesthaltiges Material handelt. Sie dürften dort vom 22.11.2018 auf den 23.11..2018 entsorgt worden sein. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen Unerlaubtem Umgang mit Abfällen wurden eingeleitet. Die Polizei Rendsburg bittet mögliche Zeugen, die etwas zur Herkunft der Platten sagen können (z. B. im Nahbereich durchgeführte Dacharbeiten) sich unter der Tel.-Nr. 04331 208450 zu melden.

