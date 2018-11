POL-NMS: Neumünster - Vorsicht, Abzocke!

Neumünster (ots) - 181123-3-pdnms Vorsicht, Abzocke!

Neumünster. Sechs Anrufe falscher Polizeibeamter dokumentierte die Polizei Donnerstag (22.11.18) in Neumünster. In vier Fällen waren Anwohner der Altonaer Straße betroffen. Die Angerufenen legten zeitnah auf, so dass es zu keiner Übergabe von Geld oder Wertsachen kam. Kurz nach 18 Uhr klingelte ein etwa 40 Jahre alter Mann (etwa 180 cm groß) an einer Haustür in der Semmelweisstraße. Der Unbekannte gab sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus und wollte die Wasserqualität im Hause überprüfen. Die Bewohner schlossen sofort die Tür und ließen den Unbekannten nicht hinein. Sofortige Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben ohne Erfolg. Die Polizei rät: Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen finanziellen Verhältnisse. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Unbekannte. Lassen Sie Unbekannte nicht in Ihre Wohnung. Wenden Sie sich an einen Vertrauten. Angehörige werden gebeten, die Senioren in der Familie zu sensibilisieren. Rufen Sie im Zweifel die Polizei unter 110.

