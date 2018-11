Bordesholm / Kreis RD-ECK (ots) - 181122-2-pdnms Bei Streit verletzt

Bordesholm / Kreis RD-ECK. Ein 21-Jähriger wurde Mittwochabend (21.11.18, kurz nach 21.30 Uhr) bei einem Streit auf dem Bahnhofsvorplatz in Bordesholm (Mühlenstraße) so schwer verletzt, dass er stationär im Krankenhaus Neumünster behandelt werden muss. Die Hintergründe des Streits mit einem 19-jährigen Tatverdächtigen sind noch unklar. Die beiden Kontrahenten hielten sich in einer Gruppe junger Leute in Bordesholm auf, als der Streit eskalierte und der 21-Jährige mit einem Messer verletzt wurde. Der Täter (175 cm groß, Bart, grüner Parka, Jeans, Mütze) flüchtete offenbar mit der Bahn in Richtung Neumünster. Seine Identität steht fest. Jedoch konnte der Flüchtige bislang nicht angetroffen werden. Das Messer wurde bisher ebenfalls nicht aufgefunden. Die Kripo Neumünster führt die Ermittlungen. Sie bittet weitere Zeugen, die die Gruppe auf dem Bahnhofsvorplatz und den Streit sahen oder verdächtige Beobachtungen im Zug machten, sich unter der Rufnummer 04321 / 9450 zu melden.

Sönke Hinrichs

