POL-NMS: 181123-2-pdnms Einbruch in Einfamilienhaus Hinweise erbeten

Fockbek (ots) - 181123-2-pdnms Einbruch in Einfamilienhaus Hinweise erbeten Fockbek / Am 22.11.2018, gegen 18.00 Uhr wurde von einer Zeugin in Fockbek, in der Straße Barghkörn eine dunkel gekleidet Person beobachtet, die über eine rückwärtiges Fenster in das Nachbarhaus einbrach. Trotz sofortigem Anruf über 110 bei der Polizei und zeitnahen Erscheinens einer Funkstreife konnte der Einbrecher am und in der Nähe des Tatortes nicht mehr angetroffen werden. Die Beamten stellten einen vollendeten Einbruch fest, bei dem Schmuck aus dem Haus gestohlen wurde. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand dürfte der Einbrecher über Nachbargrundstücke zu dem Haus gelangt und auf diesem Wege auch wieder verschwunden sein. Möglicherweise hat sich der Mann auch an weiteren Häusern zu schaffen gemacht. Aus diesem Grunde bittet die Kriminalpolizei Rendsburg Anwohner aus dem dortigen Nahbereich entsprechende Beobachtungen am Abend des 22.11.2018 mitzuteilen, wobei z. B. auch Fußspuren im Garten oder aber Spuren, die auf einen Einbruchsversuch schließen lassen, von Interesse sind. Hinweise bitte an die Polizei in Rensburg unter der Tel.-Nr.: 04331 208450. Rainer Wetzel

