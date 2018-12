POL-EL: Nordhorn - Zwei Unfallfluchten am Freitag

Nordhorn (ots) - Am Freitagabend ist es gegen 17.40 Uhr auf der Lindenallee zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine Radfahrerin mit gelben Kinderanhänger touchierte in Höhe Hausnummer 48 einen am Fahrbahnrand abgestellten Renault. Es entstand Sachschaden. Eine Zeugin sprach die Unfallverursacherin an, die sich jedoch unerlaubt vom Unfallort entfernte. Die Frau wird als etwa 30 bis 35 Jahre alt von vermutlich südländischer Herkunft beschrieben. Sie war etwa 1,70 Meter groß und hatte dunkles zu einem Zopf gebundenes Haar. Sie war mit einer dunklen Jacke mit Pelzkapuze bekleidet. Das Kind im Anhänger war etwa vier bis fünf Jahre alt.

Die zweite Unfallflucht ereignete sich zwischen 16 und 18 Uhr auf der Blumenstraße in Höhe Hausnummer 51. Hier touchierte ein Autofahrer den linken Außenspiegel eines dort geparkten Opel. Der Außenspiegel wurde dadurch stark beschädigt. In beiden Fällen werden die Verursacher sowie weitere Zeugen gebeten, sich unter der Rufnummer (05921)3090 mit der Polizei Nordhorn in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell