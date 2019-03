PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 05.03.2019

Limburg (ots)

1. Fahrzeug entzieht sich Polizeikontrolle - Festnahme nach Fahndung, Bad Camberg, Bundesautobahn 3 bis Bundesstraße 417, Kirberg, 05.03.2019, 03.45 Uhr, (pl)Ein vor einer Verkehrskontrolle auf der A3 geflüchteter Opel hat in der Nacht zum Dienstag einen Polizeieinsatz ausgelöst. Eine Streife der Wiesbadener Autobahnpolizei wollte gegen 03.45 Uhr auf der A 3 in Höhe von Bad Camberg einen blauen Opel Astra kontrollieren, an welchem gestohlene Kennzeichen angebracht waren. Ohne den Anhalteversuchen der Polizisten nachzukommen, entzog sich der Pkw jedoch der Kontrolle und flüchtete in Richtung B 417, wo das Auto dann schließlich in einem Feld bei Kirberg zurückgelassen wurde und der Fahrer sowie dessen Beifahrerin mit einem Hund zu Fuß die Flucht ergriffen. Im Rahmen der daraufhin eingeleiteten Fahndung nach den Flüchtigen, bei welcher neben mehreren Polizeistreifen auch der Polizeihubschrauber im Einsatz war, konnte der flüchtige Fahrer um kurz nach 04.00 Uhr im Feld gestellt und festgenommen werden. Da der 30-jährige Festgenommene Widerstand leistete, wurde seitens der Beamten Pfefferspray eingesetzt. Der Grund für die Flucht war schnell klar. Neben den am Pkw angebrachten gestohlenen Kennzeichen stand der 30-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen. Der bereits hinreichend polizeilich bekannte Mann wurde nach einer ambulanten ärztlichen Behandlung und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in Gewahrsam genommen und soll einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Beifahrerin konnte bislang noch nicht angetroffen werden. Der im Feld abgestellte blaue Opel wurde sichergestellt.

2. Kellnergeldbörse aus Restaurant entwendet, Weilburg, Schwanengasse, 04.03.2019, 17.15 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben am Montagnachmittag aus einem Restaurant in der Schwanengasse eine Kellnergeldbörse mit dem darin befindlichen Bargeld gestohlen. Die Diebe betraten gegen 17.15 Uhr den Gastraum, schnappten sich die hinter der Theke aufbewahrte Geldbörse und ergriffen anschließend mit ihrer Beute unerkannt die Flucht. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 9386-0 in Verbindung zu setzen.

3. Brennender Baumstumpf, Weilburg, 04.03.2019, 17.05 Uhr,

(pl)Am Montagnachmittag brannte in einem Waldstück unterhalb des Wasserturms bei Weilburg ein Baumstumpf. Das Feuer wurde gegen 17.05 Uhr von einer Streifenwagenbesatzung der Weilburger Polizei festgestellt und konnte von der verständigten Feuerwehr schnell gelöscht werden, so dass es zu keinem weiteren Sachschaden kam. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

4. Handtasche beim Einkauf nicht unbeaufsichtigt lassen, Limburg, Industriestraße, 04.03.2019, 13.15 Uhr bis 13.45 Uhr,

(pl)In einem Einkaufsmarkt in der Industriestraße in Limburg musste eine Frau am Montagmittag die Erfahrung machen, dass man die Geldbörse niemals unbeaufsichtigt lassen sollte. Die Geschädigte hatte ihre Tasche mit der darin befindlichen Geldbörse während des Einkaufs im Einkaufswagen abgelegt. Diebe nutzten daraufhin die Gunst der Stunde und schnappten sich in einem unbeobachteten Moment aus der Tasche das Portemonnaie. Die Polizei warnt immer wieder vor Taschendieben, die nur auf eine günstige Gelegenheit warten, um Beute zu machen. Es wird empfohlen, Taschen mit Wertgegenständen verschlossen auf der Körpervorderseite oder unter dem Arm geklemmt zu tragen. Keinesfalls sollten Taschen in einem unbeaufsichtigten Einkaufswagen abgelegt werden.

5. Heckscheibe mit Stein eingeworfen, Weilburg, Im Bangert, 04.03.2019, 11.00 Uhr bis 15.15 Uhr,

(pl)In Weilburg haben unbekannte Täter am Montag die Heckscheibe eines schwarzen Mercedes mit einem Stein eingeworfen und hierdurch einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro verursacht. Der betroffene Pkw war zwischen 1.00 Uhr und 15.15 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße "Im Bangert" abgestellt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 9386-0 in Verbindung zu setzen.

6. Geparktes Auto mutwillig beschädigt, Bad Camberg, Pfarrgasse, 02.03.2019, 20.00 Uhr bis 03.03.2019, 02.30 Uhr,

(pl)Ein in der Pfarrgasse in Bad Camberg geparkter VW Amarok wurde in der Nacht zum Sonntag mutwillig beschädigt. Unbekannte Täter zerstörten zwischen 20.00 Uhr und 02.30 Uhr den rechten Außenspiegel und zerkratzten das Fahrzeug im Bereich der Beifahrerseite. Der Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1044/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell