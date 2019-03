PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemitteilung der Polizei für den Bereich Limburg-Weilburg

Limburg (ots)

1, 50-Jähriger niedergeschlagen, Bad Camberg, Camberg, Am Amthof, 02.03.2019, 23.15 Uhr

(ho)Ein 50-jähriger Mann ist am späten Samstagabend bei einer Auseinandersetzung niedergeschlagen und verletzt worden. Nach einem Streit bei einer Veranstaltung wurde der Geschädigte vor dem Festzelt von einer männlichen Person angegriffen und niedergeschlagen. Am Boden liegend traten dann zwei Täter noch auf den 50-Jährigen ein. Dieser musste nach der Tat mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert und dort behandelt werden. Nach dem Eintreffen der Polizei wurde ein 18-Jähriger von Zeugen als mutmaßlicher Mittäter identifiziert und festgenommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Ob und mit welchem Tatbeitrag er tatsächlich an der Auseinandersetzung beteiligte war, bedarf weiterer Ermittlungen. Hinweise zur Identität weiterer Tatbeteiligter nimmt die Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

2. Falsche Polizisten erbeuten Bargeld, Eschhofen, 02.03.2019, ab 13.30 Uhr (ho)Mindestens zwei Männer haben sich am Samstagmittag in Eschhofen als falsche Polizeibeamte ausgegeben und auf diese Weise bei einem rumänischen Touristen mehrere Tausend Euro Bargeld erbeutet. Vorausgegangen war ein weiterer Versuch, bei dem die Täter jedoch scheiterten. Gegen 13.30 Uhr wurde in der Berner Straße zunächst ein 27-jähriger Mann von einem der Täter aus einem Fahrzeug heraus angesprochen und aufgefordert, sich auszuweisen. Der Beifahrer wies sich dabei mit einer Art Polizeiausweis aus, was dem Betroffenen jedoch merkwürdig vorkam. Als er äußerte, dass sie die Beiden gefälligst ordentlich ausweisen sollen, fuhr der Wagen davon. Nur einige Minuten später wurde ein 34-jährige Tourist, ebenfalls mit der gleichen Masche, angesprochen. Dieser Mann fiel jedoch auf den Trick herein und händigte den falschen Beamten seine Geldbörse aus. Aus dieser fehlten im Anschluss über 4.000 Euro Bargeld. Mit der Beute flüchteten die Täter mit einem dunklen Audi auf die Brüsseler Straße in Richtung A 3. Weitere Geschädigte oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Limburger Polizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

3. Zwei Einbrüche in Weilmünster, Weilmünster, Dietenhausen, Atzbachstraße / Möttau, Lauskopf, 01.03.2019, 16.30 - 20.45 Uhr / 01.03.2019, 14.30 Uhr - 03.03.2019, 22.30 Uhr

(pa)Zwei Mal wurde am Wochenende in Ortsteilen von Weilmünster eingebrochen. In Dietenhausen suchten Einbrecher am Freitag zwischen 16.30 Uhr und 20.45 Uhr ein in der Atzbachstraße gelegenes Einfamilienhaus heim. Durch Aufhebeln eines Festers verschafften sie sich Zugang zu den Wohnräumen. Entwendet wurden einige Hundert Euro Bargeld. In Möttau war ein Bürogebäude in der Straße "Lauskopf" das Ziel von Kriminellen. Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagabend machten diese sich an einer Balkontür zu schaffen. Im Inneren wurde eine weitere Tür gewaltsam geöffnet und die Räumlichkeiten durchsucht. Zum möglichen Diebesgut ist bisher noch nichts bekannt. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. In beiden Fällen ermittelt die Kriminalpolizei Limburg. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06431) 9140 - 0 zu melden.

4. Schmuck bei Einbruch in Weyer entwendet, Villmar, Weyer, Im Bangert, 02.03.2019, 19.10 Uhr - 20.15 Uhr

(pa)Am Samstagabend nutzten bisher unbekannte Täter die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Straße "Im Bangert" in Weyer. Nach Aufhebeln der Haustür durchsuchten sie sämtliche Räume des Hauses. Gestohlen wurde unter anderem diverser Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro. Die Limburger Kriminalpolizei erbittet Hinweise an die Telefonnummer (06431) 9140 - 0.

5. Einbrecher stehlen Wasserpfeifen aus Gaststätte, Weilburg, Niedergasse, 03.03.2019, 04.00 Uhr - 07.00 Uhr

(pa)Am Sonntag verschafften sich in den Morgenstunden bisher unbekannte Einbrecher mutmaßlich über das Dach und durch anschließendes Aufbrechen eines Fensters Zugang zu einer Gaststätte in der Weilburger Niedergasse. Entwendet wurden neben Tabakwaren auch einige Wasserpfeifen. Der Gesamtwert wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter (06431) 9140 - 0 an die Limburger Kriminalpolizei zu wenden.

6. Einbruch in Gaststätte - Geldspielautomat aufgebrochen, Selters, Niederselters, Bahnhofstraße, 04.03.2019, 00.00 Uhr - 04.30 Uhr

(pa)In der Nacht zum Montag stiegen unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Bahnhofstraße in Niederselters ein. Hierzu hebelten sie ein Fenster auf. Im Gastraum wurde ein Geldspielautomat zum Ziel der Einbrecher. Auch dieser wurde gewaltsam aufgehebelt und das darin befindliche Bargeld in dreistelliger Höhe entwendet. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Limburger Kriminalpolizei unter (06431) 9140 - 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1044/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell