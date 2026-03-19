PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++ 49-jährige Frau aus Königstein-Falkensten vermisst +++

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Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

(fq) Seit Donnerstag, den 19.03.2026, 12:15 Uhr, wird die 49-jährige Natalie Martin aus Königstein-Falkenstein vermisst.

Der letzte telefonische Kontakt zu Frau Martin bestand um 12:15 Uhr. Seitdem ist sie unbekannten Aufenthalts. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet.

Die Vermisste ist 175 cm groß, hat blonde lange Haare und trägt eine Brille. Zur Bekleidung können keine Angaben gemacht werden. Vermutlich hat sie zwei Stofftiere (Teddybären) dabei. Eventuell ist sie mit einem schwarzen Opel Vectra, mit den amtlichen Kennzeichen HG-MP 333 unterwegs.

Die bisherigen Suchmaßnahmen haben bislang nicht zum Auffinden der Frau Martin geführt. Hinweise zu der Vermissten oder dem Fahrzeug nimmt die Polizeistation Königstein unter der Telefonnummer 06174-62660 oder jede andere Polizeistation entgegen. Ein Lichtbild der vermissten Person ist der Meldung beigefügt.

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