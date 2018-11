POL-HG: Pressemeldung der PD Hochtaunus

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - Pressemeldung der PD Hochtaunus vom 23.11.2018

1. VW Polo ausgebrannt

Gemarkung Steinbach, Verlängerung des Praunheimer Weg, Freitag, 23.11.2018, gegen 01:35 Uhr

(vh) Mutmaßlich durch eine in der Feldgemarkung von Steinbach begangene vorsätzliche Brandstiftung wurde in der Nacht zum Freitag ein älterer VW Polo vollständig zerstört, wodurch ein Schaden in Höhe von circa 2.000 Euro entstand. Gegen 01:35 Uhr meldete eine aufmerksame Zeugin einen größeren Feuerschein in der Verlängerung des Praunheimer Weges. Die alarmierten Kräfte der Steinbacher Feuerwehr konnten nachfolgend den Brandort ausfindig machen und stellten fest, dass unweit des Geländes des Geflügelzuchtvereins ein Pkw in Vollbrand stand. Nach Löschen des Brandes zeigte sich, dass es sich bei dem ausgebrannten Wrack um einen VW Polo mit Frankfurter Kennzeichen handelte. Anhand vorhandener Spuren konnten die Beamten der Polizeistation Oberursel zwar noch nachvollziehen, dass Unbekannte mit dem Pkw mutmaßlich erst kurze Zeit zuvor über eine Wiesenfläche gefahren waren, weitere Erkenntnisse ergaben sich aber nicht. Auch konnten im Umgebungsbereich des Brandortes keine Personen mehr festgestellt werden. Die in Frankfurt wohnhafte Fahrzeughalterin konnte letztlich nicht erreicht werden, wodurch bislang noch nicht geklärt werden konnte unter welchen Umständen der Pkw in die Feldgemarkung gelangte.

Das Kommissariat für Branddelikte der Kriminalpolizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber und insbesondere die Fahrzeughalterin, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

2. Erneut versuchter Einbruch in Geschäft

Königstein, Falkensteiner Straße, Freitag, 23.11.2018, gegen 01:45 Uhr

(vh) Wie schon im Verlauf des vergangenen Wochenendes versuchten unbekannte Täter auch in der Nacht zum Freitag nochmalig in dasselbe Geschäft in der Königsteiner Innenstadt einzubrechen. Durch einen aufmerksamen Zeugen wurden zwei Personen beobachtet, wie sie sich an der Eingangstür des in der Falkensteiner Straße gelegenen Geschäftes zu schaffen machten. Bei Eintreffen der alarmierten Beamten der Polizeistation Königstein hatten die beiden Täter bereits das Weite gesucht. Wie sich zeigte, hatten die Unbekannten versucht die Zugangstür aufzuhebeln. Ob dies auch bei diesem Anlauf nicht gelang, oder aber die Täter sich gestört fühlten und deshalb ihr Vorhaben abbrachen und flüchteten, ist unklar. Der bei dieser neuerlichen Tat verursachte Sachschaden wird mit circa 1.000 Euro beziffert. Eine weiterführende Beschreibung der beiden Geflüchteten, derer man im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen nicht habhaft werden konnte, ist nicht möglich.

Das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Bad Homburg bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

3. Täter flüchten

Usingen, Friedrich-Stengel-Straße, Donnerstag, 22.11.2018, 18:00 Uhr

(vh) Ihren Versuch in ein Einfamilienhaus im Usinger Wohngebiet "Schleichenbach" einzusteigen, brachen unbekannte Täter am Donnerstagabend ab und flüchteten. Gegen 18:00 Uhr vernahm die Bewohnerin eines in der Friedrich-Stengel-Straße gelegenen Einfamilienhauses ein lautes Geräusch und stellte nachfolgend mit, dass die Verglasung eines Kellerfensters beschädigt war. Wie sich zeigte, hatten Unbekannte versucht das Kellerfenster aufzuhebeln und dabei die äußere Scheibe des Sicherheitsglases zerstört. Letztlich brachen die Täter die weitere Tatausführung ab und flüchteten in unbekannte Richtung, zurück blieb ein Schaden in Höhe von 500 Euro.

Das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Bad Homburg nimmt die Anrufe von Zeugen oder Hinweisgebern unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

4. Modeschmuck gestohlen

Oberursel - Bommersheim, Bommersheimer Straße, Mittwoch, 21.11.2018, zwischen 11:30 Uhr und 21:30 Uhr

(vh) Beute mit eher geringem Wert eigneten sich unbekannte Täter bei einem am Mittwoch im Bereich von Oberursel-Bommersheim stattgefundenen Wohnungseinbruch an. Zwischen 11:30 Uhr und 21:30 Uhr drückten bzw. hebelten die Täter an einer in der Bommersheimer Straße gelegenen Wohnung ein Fenster auf und konnten durch dieses in den Innenbereich eindringen. Bei dem Durchsuchen der Räume fanden und entwendeten die Unbekannten ersten Feststellungen zufolge lediglich zwei Uhren, die zusammen einen Wert von unter 100 Euro aufweisen. Der durch die Tat zusätzlich entstandene Sachschaden wird mit einer ähnlichen Summe beziffert.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

5. Betrunken gefahren

Friedrichsdorf, Plantation, Donnerstag, 22.11.2018, gegen 21:40 Uhr

(vh) Erheblich dem Alkohol zugesprochen hatte ein Autofahrer, den Beamte der Bad Homburger Polizei am Donnerstagabend in Friedrichsdorf anhielten. Gegen 21:40 Uhr befand sich eine Streifenbesatzung im Bereich von Friedrichsdorf und wurde dabei auf einen Peugeot mit auswärtigen Kennzeichen aufmerksam, der durch unsichere Fahrweise und nicht angepasste Geschwindigkeit auffiel. Im Bereich der Straße "Plantation" stoppten die Beamten das Fahrzeug und kontrollierten den Fahrzeugführer, bei dem es sich um einen 56-jährigen Mann aus der Pfalz handelte. Deutlich wahrzunehmender Alkoholgeruch ergab sofort den Verdacht auf eine Alkoholisierung des Fahrers. Ein mit ihm durchgeführter Atemalkoholtest, der einen Wert oberhalb von 2,4 Promille ergab, bestätigte die Annahme. Aufgrund dessen musste der 56-Jährige die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo es zu einer ärztlich durchgeführten Blutentnahme und zur Sicherstellung des Führerscheines des Pfälzers kam.

6. Unfall im Kreisverkehr

Friedrichsdorf, Homburger Landstraße / Saalburgstraße / Höhenstraße - Kreisverkehr im dortigen Bereich Donnerstag, 22.11.2018, gegen 06:50 Uhr

(vh) Ein Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro war am Donnerstagmorgen das Resultat eines Verkehrsunfalles, der sich im Kreisverkehr im Bereich der Homburger Landstraße in Friedrichsdorf ereignete. Gegen 06:50 Uhr fuhr eine 36-jährige Oberurselerin mit ihrem VW Passat aus Bad Homburg kommend auf der Homburger Landstraße in den am Stadtrand sich anschließenden Kreisverkehr ein. Dabei übersah sie einen bereits im Kreisverkehr fahrenden und somit vorfahrtberechtigten Mini, an dessen Steuer sich eine 21-jährige Friedrichsdorferin befand. Es kam nachfolgend zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, den beide Fahrzeugführerinnen unverletzt überstanden. Der Passat der Unfallverursacherin war im Nachgang der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

7. Pkw übersehen

Oberursel, Frankfurter Landstraße, Donnerstag, 22.11.2018, gegen 09:45 Uhr

(vh) Beim Einfahren in den fließenden Verkehr übersah am Donnerstagvormittag in Oberursel ein Autofahrer einen anderen Pkw und verursachte dadurch einen Verkehrsunfall. Gegen 09:45 Uhr wollte ein 62-jähriger Mann aus Kelsterbach mit seinem Opel Insignia vom Fahrbahnrandrand der Frankfurter Landstraße losfahren, übersah dabei aber einen in diesem Moment ihn passierenden Volvo S90, der von einem 45-jährigen Oberurseler gefahren wurde. Es kam nachfolgend zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, der letztlich keine Verletzten forderte, aber an den beiden beteiligten und noch fahrbereiten Pkw einen Sachschaden von insgesamt circa 1.500 Euro hervorrief.

8. Von Fahrbahn abgekommen und gegen Baum geprallt

Friedrichsdorf - Köppern, Landhausweg / Zum Köpperner Tal, Donnerstag, 22.11.2018, gegen 13:45 Uhr

(vh) Verletzt wurde ein Autofahrer am Donnerstagmittag bei einem Unfallgeschehen im Bereich des Friedrichsdorfer Stadtteiles Köppern. Gegen 13:45 Uhr fuhr ein 49-jähriger Mann aus Friedrichsdorf mit seinem Hyundai i10 auf dem Landhausweg in Richtung der Straße "Zum Köpperner Tal". Nach einer engen Linkskurve verlor der 49-Jährige aus ungeklärten Gründen die Kontrolle über seinen Kleinwagen und fuhr auf die linksseitig angrenzende steile Böschung, wo es nachfolgend zu einem frontalen Zusammenstoß mit einem Baum kam. Im Nachgang der Kollision kippte der Hyundai nach rechts um und kam letztendlich auf der Beifahrerseite auf dem Landhausweg zum Liegen. Der 49-Jährige konnte sich eigenständig aus dem Pkw befreien, musste aber nachfolgend aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird mit circa 4.000 Euro beziffert. Der Hyundai war letztlich nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

9. Vorrang missachtet

Gemarkung Kronberg, Bundesstraße 455 - Kreuzungsbereich "Falkensteiner Stock", Donnerstag, 22.11.2018, gegen 17:10 Uhr

(vh) Nachdem ein Autofahrer den Vorrang eines entgegenkommenden Fahrzeuges im Kreuzungsbereich des "Falkensteiner Stock" nicht beachtet hatte, kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall. Gegen 17:10 Uhr wollte ein 54-jähriger Königsteiner mit seinem Mercedes Benz im Bereich des "Falkensteiner Stock" von der B 455 nach links in Richtung Kronberg abbiegen. Dabei missachtete der Königsteiner den Vorrang eines auf der Bundesstraße in Richtung Oberursel fahrenden Alfa Romeo, an dessen Steuer ein 32-jähriger Mann aus Kronberg saß. Es kam nachfolgend zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem die beiden Fahrer der Pkw unverletzt blieben. Der an ihren Fahrzeugen entstandene Sachschaden wird auf insgesamt circa 9.000 Euro geschätzt, wobei der Alfa Romeo letztlich nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.

10. Gegen Anhänger geprallt

Kronberg - Oberhöchstadt, Steinbacher Straße, Donnerstag, 22.11.2018, gegen 20:10 Uhr

(vh) Zu einem Unfallgeschehen mit einem Sachschaden von circa 21.000 Euro kam es am Donnerstagabend in Kronberg-Oberhöchstadt. Gegen 20:10 Uhr fuhr eine 28-jährige Oberurselerin mit ihrem Mercedes Benz auf der Steinbacher Straße in Richtung Ortsmitte von Oberhöchstadt. Mutmaßlich da die Oberurselerin kurzzeitig von ihren beiden im Fond des Fahrzeuges sitzenden Kindern abgelenkt war, kam sie mit ihrem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und prallte zunächst gegen einen am Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten Anhänger. Nachfolgend touchierte die 28-Jährige mit ihrem Pkw auch noch einen vor dem Anhänger geparkten VW Golf sowie einen Mercedes Benz Sprinter. Die 28-Jährige und ihre vier und neun Jahre alten Kinder überstanden den Unfall unverletzt. Der Mercedes Benz der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

11. Unfallverursacher meldet sich

Glashütten, Schulstraße, Dienstag, 20.11.2018, gegen 16:15 Uhr

(vh) "Lieber spät, als nie!" könnte die Überschrift lauten, bezüglich der Tatsache, dass sich der Verursacher eines Unfalles nachträglich am Donnerstag eigenständig bei der Königsteiner Polizei meldete. Wie der 34-jährige, als Paketzusteller tätige Mann, gegenüber den Beamten zu Protokoll gab, befand er sich am Dienstagnachmittag mit einem Auslieferungsfahrzeug in der Schulstraße in Glashütten. Dabei stieß er beim Rangieren mit dem Heck des von ihm gefahrenen Mercedes Benz "Sprinter" gegen einen Stromverteilerkasten, wodurch sowohl an dem Fahrzeug, als auch dem Stromkasten, ein Schaden entstand. Entgegen seiner als Unfallverursacher obliegenden Pflicht, verließ der 34-Jährige am Dienstagnachmittag zunächst unerlaubt den Ort des Geschehens. Der durch die Kollision entstandene Schaden wird am Sprinter mit circa 1.500 Euro und an dem Stromkasten mit circa 500 Euro beziffert. Trotz seiner späteren eigenständigen Meldung bei der Polizei, erwartet den 34-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht.

12. Aktueller Blitzerreport für den Bereich des Hochtaunuskreises bezüglich der 48. Kalenderwoche des Jahres 2018

(vh) Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Bemühungen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit.

Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Hochtaunus für die kommende Woche:

Donnerstag, 29.11.2018: Oberursel, Homburger Landstraße

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle - KHK Hammann

Telefon: (0611) 345-1045/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell