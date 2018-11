POL-HG: Pressemeldung der PD Hochtaunus

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - Pressemeldung der PD Hochtaunus vom 22.11.2018

1. Einbrecher bleiben ohne Beute

Glashütten, Schulstraße, Dienstag, 20.11.2018, zwischen 16:00 Uhr und 21:00 Uhr

(vh) Mutmaßlich ganz ohne Beute blieben die Täter eines Einbruches, der sich in der zweiten Tageshälfte des Dienstages in der Schulstraße in Glashütten ereignete. Wie die Bewohner einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus bei ihrer Rückkehr am Dienstagabend feststellen mussten, hatten unbekannte Täter zwischen 16:00 Uhr und 21:00 Uhr das Badezimmerfenster aufgebrochen und waren nachfolgend in die Wohnräume eingestiegen. Diese durchsuchten die Täter, verließen sie ersten Feststellungen zufolge letztlich aber ohne Beute. Der dennoch zu beklagende Sachschaden wird mit circa 500 Euro beziffert.

Das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Bad Homburg bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

2. In Lokal eingebrochen

Bad Homburg, Kaiser-Friedrich-Promenade, zwischen Dienstag, 20.11.2018, 22:30 Uhr und Mittwoch, 21.11.2018, 08:30 Uhr

(vh) Ungebetenen Besuch erhielt in der Nacht zum Mittwoch ein im Bad Homburger Kurpark gelegenes Lokal. Die unbekannten Täter verschafften sich zwischen 22:30 Uhr und 08:30 Uhr den Zugang zu den Gasträumen, nachdem es ihnen gelungen war, gewaltsam ein Küchenfenster zu öffnen. Innerhalb der Gaststätte entdeckten und entwendeten die Täter mehrere elektronische Geräte, hochpreisiges Fleisch, zehn Flaschen Spirituosen sowie eine Kellnergeldbörse mit Bargeld darin. Der durch die Tat entstandene Schaden wird auf insgesamt circa 2.200 Euro geschätzt.

Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

3. Bargeld erbeutet

Weilrod - Hasselbach, Roder Weg, Mittwoch, 21.11.2018, zwischen 12:00 Uhr und 18:45 Uhr

(vh) Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro fiel unbekannten Tätern am Mittwochnachmittag bei einem Einbruch in Weilrod-Hasselbach in die Hände. Zwischen 12:00 Uhr und 18:45 Uhr gelang es den Tätern in ein im Roder Weg gelegenes Einfamilienhaus einzudringen, nachdem sie auf der Gebäuderückseite einen Rollladen hochgedrückt und das dahinter gelegene Fenster aufgehebelt hatten. Innerhalb des Hauses hebelten sie drei weitere Türen auf und durchsuchten sämtliche Wohnräume. Nach Auffinden von Bargeld verließen die Täter, die einen Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro angerichtet hatten, das Anwesen in unbekannte Richtung.

Das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

4. Falsche "Microsoft-Mitarbeiter" am Telefon

Bad Homburg und Kronberg, Mittwoch, 21.11.2018, zwischen 12:00 Uhr und 15:00 Uhr

(vh) Durch die Masche der falschen "Microsoft"-Mitarbeiter betrogen wurden am Dienstag zwei Bürger in Bad Homburg und in Kronberg. Wie schon mehrfach in den vergangenen Monaten beschrieben, meldete sich am Mittwochmittag telefonisch ein Mann bei einem Kronberger Bürger und teilte mit, dass dessen PC "verseucht" sei und dringend gewartet werden müsste. Entsprechend dieser Mitteilung ermöglichte der Kronberger dem Anrufer per Fernzugriffs, sich auf seinen PC einzuwählen. Im Verlauf des weiteren Telefonates gelang es dem unbekannten Anrufer mehrere Daten des Kronbergers in Erfahrung zu bringen und ihn darüber hinaus auch zur Zustimmung zum Kauf eines Sicherheitspaketes für 299 Euro zu bewegen. Wie der Kronberger kurze Zeit später feststellen musste, wurden von seinem Konto statt der vereinbarten 299 Euro die Summe von 981 Euro abgebucht. Ein wenig anders verhielt es sich im Fall eines in Bad Homburg wohnhaften Bürgers, der zunächst eine Warnmeldung auf seinem PC angezeigt bekam und darin zum Kauf eines Sicherheitspaketes zum Preis von 59 Euro aufgefordert wurde. Nachdem der Bad Homburger dem Kauf des Paketes zustimmte und der Abbuchung über seine Kreditkarte autorisierte, rief er eine in der Warnmeldung angegebene Servicenummer an. Der nun mit ihm sprechende Servicemitarbeiter teilte mit, dass zur Wartung des PC weitere Kosten entstehen würden, womit der Bad Homburger aber nicht einverstanden war und das Telefonat beendete. Kurze Zeit später zeigte sich, dass von Unbekannten zwischenzeitlich bereits versucht wurde eine weitere Abbuchung über seine Kreditkarte vorzunehmen.

Die Polizei warnt dringend davor, auf derartige Anrufe oder Warnmitteilungen einzugehen. Kein Mitarbeiter einer seriösen Softwarefirma wird Sie unaufgefordert zu Hause anrufen und die Behebung von Problemen anbieten, die Sie vor dem Anruf vielleicht/vermutlich noch gar nicht hatten. Lassen Sie sich von Unbekannten nicht um den Finger wickeln und gehen Sie keinesfalls auf fragliche Angebote zur Installation einer Software oder Fernwartung ein. Beenden Sie das Gespräch rechtzeitig. Geben Sie keinesfalls Kontodaten, Kreditkartendaten oder gar ein Passwort preis und überweisen Sie kein Geld.

5. Betrugsversuch erkannt

Kronberg, Frankfurter Straße, Mittwoch, 21.11.2018, gegen 14:55 Uhr

(vh) Einen Betrugsversuch erkannte am Mittwochnachmittag ein Kronberger Bürger. Gegen 14:55 Uhr befand sich ein 40-jähriger Kronberger mit seinem Pkw auf einem Tankstellengelände in der Frankfurter Straße. Dort kam ein etwa gleichaltriger Mann auf ihn zu und teilte mit, dass er Geschäftsmann sei und vor seiner Rückreise in die Schweiz mehrere hochwertige Uhren verkaufe. In der Folge unterbreitete der Unbekannte, der äußerst gepflegt und seriös wirkte, ein Angebot, wonach er gleich sechs Uhren zum Preis von 425 Euro verkaufen würde, was normalerweise der Preis für eine einzige Uhr sei. Da der Kronberger sofort erkannte, dass es sich bei den angebotenen Uhren um Billigprodukte handelte, lehnte er entsprechend einen Kauf ab. Zwischenzeitlich durchgeführte Recherchen des Kronbergers hatten nämlich ergeben, dass vergleichbare Uhren zum Preis von 12 Euro (!!!) im Internet zum Kauf angeboten werden, was er dem Anbieter auch mitteilte. Hierauf wandte sich dieser ohne weitere Äußerung ab und begab sich zu einem Renault Clio, mit dem er anschließend in Richtung Eschborn davonfuhr.

Die Polizei rät dringend dazu, auf keinerlei Kaufangebote auf der Straße einzugehen. Durch einen Kauf könnten Sie zum Opfer eines Betrügers werden oder sich sogar selbst der Hehlerei strafbar machen, wenn sie zuvor entwendete Ware erwerben. Kontaktieren Sie in solchen Fällen umgehend die örtlich zuständige Polizei oder wählen Sie die 110.

6. Kennzeichen entwendet

Schmitten - Treisberg, Hunoldstaler Straße, Mittwoch, 21.11.2018, zwischen 20:00 Uhr und 21:15 Uhr

(vh) In den Abendstunden des Mittwoches entwendeten unbekannte Täter im Schmittener Ortsteil Treisberg beide Kennzeichenschilder von einem Pkw. Betroffen war zwischen 20:00 Uhr und 21:15 Uhr ein in der Hunoldstaler Straße geparkter Opel Corsa, an dem die amtlichen Kennzeichen HG-H 1571 angebracht waren. Täterhinweise liegen aktuell noch nicht vor.

Anrufe von Zeugen oder Hinweisgebern werden bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegengenommen.

7. Pkw übersehen

Gemarkung Grävenwiesbach, Bundesstraße 456 - Höhe Einmündung der Kreisstraße 760 (Abzweig nach Hundstadt), Mittwoch, 21.11.2018, gegen 12:45 Uhr

(vh) Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwochmittag kurz vor der Ortsgrenze von Grävenwiesbach, im Einmündungsbereich der K 760 auf die Bundesstraße 456. Gegen 12:45 Uhr wollte ein 31-jähriger Mann aus Langen mit seinem Peugeot "Partner" von der Kreisstraße aus nach links auf die Bundesstraße, in Richtung Grävenwiesbach, einbiegen. Dabei übersah er einen von links kommenden und auf der Bundesstraße in Richtung Usingen fahrenden Mazda 3, an dessen Steuer ein 29-jähriger Mann aus Wehrheim saß. Es kam nachfolgend zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, den die beiden Fahrer unverletzt überstanden. Der an ihren nach dem Unfall weiterhin fahrbereiten Fahrzeugen entstandene Sachschaden wird auf insgesamt circa 1.100 Euro geschätzt.

8. Pkw übersehen

Königstein, Bereich des "Königsteiner Kreisel", Mittwoch, 21.11.2018, gegen 19:25 Uhr

(vh) Ein Schaden in Höhe von circa 2.000 Euro entstand am Mittwochabend bei einem Unfall im Bereich des "Königsteiner Kreisel" in Königstein. Gegen 19:25 Uhr fuhr eine 70-jährige Kronbergerin mit ihrem Audi A4 von Kronberg kommend in den Verkehrskreisel ein. Dabei übersah sie einen von links bereits im Kreisverkehr heranfahrenden und somit vorfahrtberechtigten Mini, an dessen Steuer sich ein 58-jähriger Königsteiner befand. Es kam nachfolgend zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, infolge dessen keiner der Beteiligten verletzt wurde. Der Audi der Unfallverursacherin war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

